Sehen Sie im Video: Hanau führt eine Maskenpflicht ein.





Viele nutzen sie schon heute, freiwillig. Ab kommenden Montag wird das Tragen einer Schutzmaske in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln in Hanau Pflicht. Oberbürgermeister Claus Kaminsky: "Wir setzen aber auch nochmal eine Woche darauf, Überzeugungsarbeit zu leisten und eine Woche später wird dann auch sanktioniert, damit alle in Hanau, wenn sie ein Einzelhandelsgeschäft betreten, wenn sie mit dem Bus fahren, entsprechende Masken tragen. Im Straßenraum gilt das natürlich nicht." Die Hanauer sehen die neue Masken-Pflicht mit gemischten Gefühlen. "Ich finde das gut, weil dann denke ich wird die Ansteckungsgefahr minimiert. Also das wird dadurch ein bisschen reduziert, nehm ich mal an." "Ich finde, gerade dadurch, dass jetzt gelockert werden soll, muss man an einer anderen Stelle mehr die Schrauben ansetzen. Das ist das einzig Sinnvolle." "Ja, ich habe schon lange damit gerechnet, das sowas passieren kann. Einerseits ganz gut, aber leider gibt es ja keine Masken mehr seit Februar hier in der Apotheke. Wir versuchen seit Wochen, hier was zu bekommen, aber schwierig." Ab Montag dürfen auch wieder Einzelhandelsgeschäfte mit bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche öffnen. Darauf hatten sich Bund und Länder am Mittwoch verständigt. Das Tragen einer Maske soll dann eine Übertragung des Coronavirus auf andere verhindern.