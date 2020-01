Am Freitagmittag startete der Airbus A310 Kurt Schumacher der Luftwaffe am Flughafen Köln-Wahn. Nach der Ausbreitung des Coronavirus soll er ausreisewillige Deutsche aus der besonders stark betroffenen chinesischen Region Wuhan ausfliegen. Laut Außenminister Heiko Maas sollen in China rund 100 Deutsche an Bord gehen. Niemand der Auszufliegenden sei mit dem Virus infiziert, auch Verdachtsfälle würden nicht an Bord sein, sagte Maas. Medizinisches Personal, soll die Passagiere während des Flugs beobachten und betreuen. "Um die Sicherheit der Bevölkerung in Deutschland zu gewährleisten, werden diejenigen, die ausgeflogen werden, für zwei Wochen in Quarantäne genommen, an einem Bundeswehr-Standort, um sicherzugehen, dass keine Infektion, keine Infizierung bei einem der Ausgeflogenen vorliegt." Die Bundeswehr bringe auf Bitten der Verantwortlichen in China rund 10.000 Schutzanzüge mit, die dann vor Ort zum Einsatz kommen könnten, sagte Maas. Staatsbürger anderer Nationen könne die Bundeswehr aus Platzgründen voraussichtlich nicht mitnehmen, sagte Maas. Der graue Airbus A-310 ist wie eine gewöhnliche Passagier-Maschine bestuhlt und verfügt über bis zu 214 Plätze.