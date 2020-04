Der Bundesstaat New York - die am schwersten betroffene Region der USA - hat nach Reuters-Zählung nun mehr Fälle als jeder Staat in der Welt. Mit mehr als 149.00 bekannten Infektionen überholt er Spanien. In den USA als Ganzes sind demnach mehr als 417.000 Fälle und 14.100 Tote verzeichnet. New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo: "Wir haben eine Rekordzahl von Toten. Ich meine, ich habe den 11. September erlebt, ich dachte, ich müsste so etwas in meinem Leben nicht mehr erleben. So schlimm war es nicht. Nicht so tragisch." Cuomo hat am Mittwoch angeordnet, alle Flaggen auf Halbmast zu hissen, zu Ehren der Todesopfer und deren Familien. In dem Bundesstaat, in dem auch die Millionenmetropole New York City liegt, sind am Mittwoch 779 Menschen an einem Tag gestorben. Ein großes Problem, das sowohl Cuomo als auch New York Citys Bürgermeister Bill de Blasio ansprachen, ist, dass viele Menschen alleine zu Hause sterben würden. Nach de Blasios Angaben seien dies in etwa 100 bis 200 pro Tag.