Sehen Sie im Video: Die spanische Regierung hat eine Lockerung der geltenden Ausgangsbeschränkungen veranlasst.





Masken für die spanische Bevölkerung. Die Regierung in Madrid hat eine Lockerung der geltenden Ausgangsbeschränkungen veranlasst. Zunächst dürfen nun etwa Baufirmen und Fabriken den Betrieb wiederaufnehmen. Bars, Läden und öffentliche Einrichtungen aber bleiben bis mindestens 26. April geschlossen. Die Behörden erwarten nun mehr Bewegung auf Spaniens Straßen und Wegen. Daher verteilten Polizisten am Montagmorgen Atemschutzmasken, so auch an Pendler am Bahnhof Atocha in Madrid. Mehr als einen Monat lang hatte der Großteil der Bevölkerung Häuser und Wohnungen nicht verlassen dürfen, lediglich zum Einkaufen, für Arztbesuche oder für einen Spaziergang mit dem Hund. Nur wer in systemrelevanten Berufen tätig ist, durfte zur Arbeit gehen. Regierungschef Pedro Sanchez hatte damit die Wirtschaft des Landes eingefroren. Die jetzige Lockerung soll auch die Folgen für die schwer angeschlagenen spanischen Unternehmen abfedern. Die Regierung scheint in der Tat Grund zur Hoffnung zu haben: Nach hohen Fallzahlen verzeichnete Spanien zuletzt den geringsten Anstieg der Todeszahlen innerhalb eines Tages seit Beginn der Erhebung.