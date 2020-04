US-Präsident Donald Trump droht der Weltgesundheitsorganisation WHO mit einem Stopp der amerikanischen Beitragszahlungen. Zuvor hatte Trump der WHO auf Twitter vorgeworfen, beim Umgang mit der Coronavirus-Pandemie "wirklich Mist gebaut" zu haben. Die Organisation werde zu großen Teilen von den USA finanziert, sei aber zu sehr auf China fokussiert und habe schlechte Ratschläge erteilt, so Trump. Als eine Journalistin fragte, ob er es für richtig halte inmitten einer Pandemie die Zahlungen auszusetzen sagte Trump allerdings: „Nein, vielleicht nicht, aber wir prüfen das, ich habe nicht gesagt, dass wir es tatsächlich machen." (Journalist) „Doch, gerade haben Sie das gesagt" „Ich habe gesagt, wir werden es prüfen, und das werden wir auch." Die WHO äußerte sich zu den Vorwürfen zunächst nicht. Ein Sprecher der Vereinten Nationen, mit denen die WHO verbunden ist, wies die Kritik jedoch entschieden zurück, und sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus habe zu Corona hervorragende Arbeit geleistet.