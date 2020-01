Die Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus bestimmen das öffentliche Leben in China. Reisende werden - wie hier an einem Bahnhof in Schanghai - auf Krankheitssymptome untersucht und wenn nötig an der Weiterreise gehindert. Die Zahl der durch das Virus verursachten Todesfälle steigt nach Angaben der staatlichen Medien in China auf 170, mehr als 7700 Erkrankungen sind bestätigt. Allein in der Region Hubei sind der chinesischen Gesundheitskommission zufolge 162 Menschen an den Folgen des Virus gestorben. Der Coronavirus kann bereits vor dem Auftreten von Symptomen wie Fieber oder Husten von Mensch zu Mensch übertragen werden, erklärt ein japanischer Gesundheitsexperte unter Bezug auf einen Nachweis aus China. Die Weltgesundheitsbehörde WHO berät angesichts der aktuellen Lage erneut darüber, ob sie einen weltweiten Gesundheitsnotstand ausrufen soll. Der Notfallausschuss kommt diesen Donnerstag hinter verschlossenen Türen zusammen. Das Team aus 16 Experten hatte sich zuletzt zweimal dagegen entschieden, einen internationalen Notfall zu erklären. Damit wären schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung des Ausbruchs verbunden. Unterdessen streichen immer mehr Airlines Flüge nach China. Zuletzt setzte British Airways alle Verbindungen von und nach Festland-China aus. Die Lufthansa sagte alle Flüge bis zum 9. Februar ab. Kurz zuvor hatte American Airline bekanntgegeben, die Verbindungen von Los Angeles nach Peking und Shanghai bis Ende März einzustellen.