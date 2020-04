Sehen Sie im Video: Michigan – Einwohner demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen.









Ihre Geduld, so sagen sie, sei am Ende. Vor dem Capitol Building, dem Parlament, in Lansing im US-Bundesstaat Michigan haben Demonstranten einen Verkehrsstau ausgelöst. Sie wandten sich damit gegen Gouverneurin Gretchen Whitmer. Sie hatte der Bevölkerung befohlen, wegen des Coronavirus zu Hause zu bleiben. "Mein Mann ist das erste Mal im Leben arbeitslos. Dabei wollen wir eigentlich gar keine Unterstützung. Wir wollen weiterarbeiten, wir haben auch Angestellte. Wir müssen Gehaltsschecks ausstellen." "Ich habe es satt, dass wir nicht alles kaufen und nicht zum Friseur gehen können. Es muss jetzt wieder losgehen." Geschäfte und Schulen wurden geschlossen, auch Versammlungen, wie die Demonstration am Mittwoch sind nicht erlaubt. Medienberichten zufolge waren einige der Demonstranten bewaffnet. In den vergangenen Tagen hatten US-Bürger auch gegen die coronabedingte Schließung von Waffengeschäften demonstriert.