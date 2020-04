Ein Strand in Hongkong am Ostersonntag im Jahr 2020. Ja, es gilt Kontaktverbot, auch in der chinesischen Sonderwirtschaftszone. Doch das störte die Hongkonger am Wochenende wenig. Ein strahlend blauer Himmel und warmes Wetter lockten an den Strand und auf die dem Festland vorgelagerten Inseln. Darauf angesprochen versichern viele, sie würden sich dennoch schützen. "In der Bahn hatte ich Angst. Da waren so viele Menschen mehr als sonst an einem Wochentag. Alle Leute, die die ganze Woche zu Hause sind, verschieben die Ausflüge wohl auf das Wochenende. Aber ich trage eine Maske und habe Tücher und so dabei." "Im Vergleich zum letzten Jahr gehen unsere Geschäfte gerade schlechter. Es kommen zwar viele Menschen mit dem Boot her, aber nur für einen Spaziergang, nicht um einzukaufen. Beim Essen im Restaurant sind nur vier Leute gleichzeitig erlaubt an einem Tisch, das ist nicht sehr angenehm." Seit dem 29. März gilt in Hongkong ein 14-tägiges Versammlungsverbot. Es wurden mittlerweile bis zum 23. April verlängert. Bis Sonntag waren in Hongkong rund eintausend Menschen von Covid-19 erkrankt, vier Menschen waren bis dahin verstorben.