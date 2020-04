Nun soll er - laut New York Times - selbst positiv auf das neuartige Corona-Virus getestet worden sein: Der Ex-Kapitän des US-Flugzeugträgers Theodore Roosevelt, Brett Crozier. Am vorigen Freitag hatte er sein Schiff verlassen müssen, hunderte Besatzungsmitglieder hatten ihn laut Twitter-Videos gefeiert für das, was sie als aufrechte Haltung gegen die Obrigkeit sehen. Crozier hatte in einem Brief, der später geleakt wurde, Hilfe für seine massiv vom Corona-Virus befallene Truppe an Bord des Schiffes gefordert. Auc hUS-Präsident Donald Trump äußerte sich erneut zu der nun wachsenden Krise mit Blick auf die US-Seestreitkräfte. Trump hatte gesagt, es schaue schrecklich aus, was Crozier getan habe. Angeblich war es nicht zuletzt Trump, der auf eine Entlassung von Brett Crozier gedrängt hatte. Von den fast 5000 Militärs an Bord des Flugzeugträgers waren bis Dienstagnachmittag beinahe 200 positiv auf Corona getestet worden - darunter mittlerweile offenbar auch Ex-Kapitän Crozier selbst.