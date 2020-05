Sehen Sie im Video: FC-Bayern-Spieler zeigen richtigen Umgang mit Corona-Regeln.





Richtig schützen mit dem FC Bayern München: Vor dem Neustart der Bundesliga am 16. Mai hat der Verein ein Video mit Hygiene-Tipps veröffentlicht. Darin demonstrieren Spieler die korrekte Einhaltung diverser Corona-Regeln: Robert Lewandowski stellt seinen Mund-Nasen-Schutz richtig ein, Serge Gnabry wäscht sich 30 Sekunden lang die Hände, David Alaba niest in die Armbeuge. So schön hat das fast noch niemand demonstriert. Die Bundesliga ist die erste Spielklasse in Europa, die inmitten der Coronavirus-Pandemie wieder anläuft. Am Samstag finden sechs Spiele statt, darunter das Revier-Derby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04. Alle Mannschaften müssen vor dem 16. Mai in ein siebentägiges Trainingslager in völliger Isolation absolvieren. Neun Spieltage sind in der aktuellen Saison noch zu bestreiten. Und wer es schon vergessen hatte: Die Bayern befinden sich nach wie vor an der Tabellenspitze.