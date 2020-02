Covid-19-Epidemie: Spahn warnt vor Arzneimittel-Engpässen

Brüssel - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn befürchtet wegen der Covid-19-Epidemie neue Arzneimittel-Engpässe in Europa. Hintergrund sei der Produktionsstopp in China bei wichtigen Wirkstoffen, der in einigen Wochen zu Knappheit in Europa führen könne, sagte der CDU-Politiker vor einem Sondertreffen mit seinen EU-Kollegen in Brüssel. Die EU-Kommission müsse die Lage analysieren und Lösungsvorschläge machen. Weltweit sei die Pharmabranche in der Wirkstoff-Produktion abhängig von China.