Zwei Notizbücher des britischen Naturforschers Charles Darwin sind nach mehr als 20 Jahren in der Bibliothek der Universität Cambridge wieder aufgetaucht. Eins enthält die Skizze seines berühmten "Stammbaums des Lebens”. Die Bücher wurden damals als vermisst gemeldet. Darwin hat von 1809 bis 1882 gelebt und unter anderem das weltberühmte wissenschaftliche Werk "Über die Entstehung der Arten" geschrieben. Jim Secord ist Historiker des Darwin Correspondence Projects. Und er ordnet den Wert der Notizbücher so ein: "Es sind einige der bemerkenswertesten Dokumente in der gesamten Geschichte der Wissenschaft. Ich glaube wirklich, dass die Theorie der natürlichen Selektion und Evolution wahrscheinlich die wichtigste Theorie in den Lebens- und Umweltwissenschaften ist. Und das hier sind die Notizbücher, in denen diese Theorie zusammengestellt wurde." Die Notizbücher wurden am 9. März in gutem Zustand und in einer Tüte verpackt wiedergefunden. Unbekannte hatten die Tüte auf dem Boden der Bibliothek liegen lassen, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Die polizeilichen Ermittlungen zum ursprünglichen Verschwinden der Hefte vor rund 20 Jahren dauern weiterhin an.

