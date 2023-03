Sehen Sie im Video: Dating – Das ist zu tun, wenn Ihnen jemand nicht zurückschreibt.









Die Therapeutin Kelly Armatage klärt ihre Follower mit TikTok-Videos über psychologische Themen auf und geht damit viral. Insbesondere Dating und Selbstliebe sind beliebte Themen.





Beim Dating kann es vorkommen, dass Ihnen jemand nicht sofort zurückschreibt. Armatage erklärt, was das in vielen Menschen auslöst und was dann am besten zu tun ist.





Menschen können in einen emotionalen Strudel geraten und obsessiv werden, wenn ihnen nicht zurückgeschrieben wird. Die 48-jährige Therapeutin rät jedoch strikt davon ab, Personen hinterherzurennen und sagt, wir sollten uns stattdessen in Selbstliebe üben.





Gerade für ängstliche Bindungstypen oder jene, die noch daran zu knabbern haben, dass sie einmal verlassen worden sind, kann das Nicht-Antworten ein starker Trigger bedeuten. Erneut werden sie mit Ablehnung oder Vernachlässigung konfrontiert.









Armatage spricht davon, dass es alte Wunden wieder öffnen kann – was dazu führt, dass die Betroffenen verzweifeln, sobald jemand nicht schnell zurückschreibt.





„Wenn Sie sich so fühlen, ist das eine Gelegenheit, die Auslöser zu heilen.“ - Kelly Armatage





Dafür sollten wir Ablehnung als einen Teil des täglichen Lebens akzeptieren:

„Wenn wir in keiner festen Beziehung sind, kann es nun mal passieren, dass man Nachrichten versendet und eine Stunde, drei Stunden oder sogar einen halben Tag lang keine Antwort erhält.“ - Kelly Armatage





Das sollte niemanden aus der Bahn werfen. Es passiert aber bei vielen und sollte dann als Erinnerung daran gesehen werden, an sich selbst zu arbeiten.





Laut Armatage nutzen viele Menschen diese Gelegenheit zur Heilung aber nicht und rufen stattdessen ihre Freunde an oder überprüfen, wann das Objekt der Begierde das letzte Mal online war und denken so endlos über die Ablehnung nach.





"Das ist das Schlimmste, was Sie tun können. Wenn Sie sich zurückgewiesen und verlassen fühlen, müssen Sie sich selbst beruhigen, um Sicherheit in sich selbst zu finden und darauf dann sichere Bindungen aufbauen zu können." - Kelly Armatage





Aber wie funktioniert das genau? Kelly Armatage gibt drei konkrete Tipps, wie man mit Ablehnung umgehen sollte:





Erstens: Laut Armatage sollten Sie sich direkt nach einer Zurückweisung selbst beruhigen, indem Sie Affirmationen aufsagen.





„Schließen Sie Ihre Augen und legen Sie Ihre Hand auf das Herz. Sie können Affirmationen sagen wie, Ich bin liebenswert, ich bin einmalig, ich bin gut genug, ich will niemanden, der nicht bei mir sein will.“ - Kelly Armatage





Dies soll dabei helfen, das eigene Nervensystem zu regulieren, um Frieden und Gelassenheit einkehren zu lassen.





Zweitens: Armatage rät außerdem davon ab, Rauchen und Alkohol als Bewältigungsmechanismen zu nutzen. Stattdessen sollte man Dinge tun, wie meditieren, ein Schaumbad nehmen oder zu einer Therapiesitzung gehen.





Und am wichtigsten – Drittens: Niemals jemanden hinterherlaufen und die Liebe und Zuspruch im Außen suchen. Selbstliebe ist der Grundstein für eine gesunde Beziehung mit sich selbst und anderen.





„Deshalb jagen wir, wenn wir unsicher sind, die bösen Jungs. Wir versuchen, die Liebe außerhalb von uns selbst zu finden. Sobald Sie sich in sich selbst sicher fühlen, werden Sie nicht mehr von meidenden Männern und Frauen angezogen.“ - Kelly Armatage





Armatages These: „Wenn Sie sich selbstsicher fühlen und sich selbst lieben, entwickeln Sie einen gesünderen Bindungsstil und ziehen damit auch eher emotional verfügbare Menschen an."

