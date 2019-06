De Blasio: Hubschrauber-Pilot handelte unberechenbar

New York - New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio scheint davon auszugehen, dass der Pilot des in Manhattan verunglückten Hubschraubers selbst maßgeblich verantwortlich für den Absturz ist. Er habe ein im Internet kursierendes Video gesehen, das einen unberechenbar fliegenden Helikopter zeige. Das sagte de Blasio dem Nachrichtensender CNN. Bei diesem Hubschrauber habe es sich nach seinen Informationen um die Maschine gehandelt habe, die kurze Zeit später auf das Dach eines Bürogebäudes gekracht sei und eine Person - wahrscheinlich den Piloten selbst - getötet habe.