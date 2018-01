Deadpool gratuliert «Golden Girl» White zum 96. Geburtstag

Los Angeles - Die US-Schauspielerin Betty White hat an ihrem 96. Geburtstag Glückwünsche von einem Superhelden bekommen. «Happy Birthday für die einmalige Betty White», gratulierte der Comic-Held Deadpool per Twitter in seinem rot-schwarzen Kostüm. Mit einem Martini-Drink und einem Hotdog in den Händen posierte er vor einem Foto von White, die darauf genüsslich in ein heißes Würstchen beißt. Die TV-Legende Betty White aus der Serie «Golden Girls» hatte sich im vorigen Jahr als großer Deadpool-Fan geoutet.