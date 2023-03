von Michael Streck Jaroslaw Kutylowski, Gründer des Online-Übersetzers DeepL, spricht mit dem stern über die Chancen und Grenzen von Künstlicher Intelligenz. Und den rasanten Aufstieg seiner Firma zum Branchenführer.

Herr Kutylowski, DeepL ist eine deutsche Erfolgsgeschichte. Sie wachsen und wachsen, Ihr Unternehmen ist inzwischen eine Milliarde Dollar wert. Was machen Sie anders als die Konkurrenz?

Es ist tatsächlich so, dass wir grob gesagt immer zweimal im Jahr gewachsen sind und uns quasi verdoppelt haben, vor allem was die Mitarbeiter angeht. Wir haben jetzt 450 Angestellte. Und das ist, wie ich finde, eine schöne, sichtbare Metrik für die Entwicklung. Das ist schon ein sportliches Tempo und hängt einfach damit zusammen, dass wir wohl ein paar richtige Entscheidungen getroffen haben hinsichtlich dessen, wie sich das Produkt entwickeln muss.