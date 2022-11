Deko für die Mega-Jacht "Dilbar": Putins Top-Oligarch lagerte Millionen-Kunstwerke in Hamburg

von Christian Hensen Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine steht er im Fokus vieler Ermittler: Milliardär und Putin-Freund Alischer Usmanow. Im Zuge von Durchsuchungen fanden Beamte in Hamburg Kunst im Wert mehrerer Millionen Euro – darunter ein Chagall.

Zahlreiche russische Oligarchen und Politiker stehen in der westlichen Welt unter Sanktionen. Seit Beginn der Invasion in der Ukraine müssen die reichsten Menschen Russlands in Europa und den USA ihre angehäuften Reichtümer gut verstecken – oder es drohen behördliche Maßnahmen vom Einfrieren wertvoller Besitzümer bis hin zu deren Beschlagnahmung.

Alischer Usmanow, enger Vertrauter von Russlands Präsident Putin und einer der reichsten Männer des Landes, steht seit Anfang der militärischen Handlungen im Fokus. Immer wieder werden Villen, Autos und Schiffe, die mit ihm in Verbindung stehen, Ziel von Ermittlungen. Darunter auch eine der größten Privatjachten der Welt, die 156 Meter lange "Dilbar", die Usmanow im Herbst 2021 für Reparaturarbeiten nach Hamburg hatte bringen lassen.

30 Gemälde in Hamburg eingelagert – zum Schutz vor Bauarbeiten

Nach Recherchen von NDR, WDR und SZ stießen Fahnder im Zuge von Ermittlungen auf dem Schiff in einer Hamburger Spedition nahe des Flughafens auf 30 Gemälde mit einem millionenschweren Gesamtwert. Darunter soll sich auch ein Werk des französisch-russischen Malers Marc Chagall befinden.

Die Gemälde, so die Berichte, stammen aus dem Bauch der Mega-Jacht und wurden bei deren Ankunft im Herbst, also vor Beginn der Bauarbeiten, professionell von Bord gebracht und eingelagert. Die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, dass ein Hamburger Kunstberater die Organisation und Durchführung geplant habe. Dieser kooperiere nun mit den Behörden und habe, so heißt es, "umfangreiche Unterlagen und 'sachdienliche Hinweise' übergeben".

Für Usmanow könnte das teuer werden, denn der sanktionierte Oligarch hätte im Rahmen des "Sanktionsdurchsetzungsgesetzes" sämtliche Vermögenswerte in Deutschland melden müssen – natürlich auch alle Kunstwerke.

Die SZ schreibt, dass Usmanow, wie auch in allen anderen Fällen, bei denen Besitzverhältnisse geklärt werden müssen, eine Verbindung zu den Werken abstreitet. Das Schema ist wohlbekannt: Die Bilder, die Jacht und auch Villen am Tegernsee gehörten Stiftungen, an denen Usmanow nicht beteiligt ist.

Usmanow bestreitet Besitz

Der Sprecher des Oligarchen wiederholt diese Erklärung seit Anfang des Jahres gebetsmühlenartig, tatsächlich teilt Usmanow Vermögenswerte in kompliziert verschachtelte Firmen- und Familiengeflechte auf. Die "Dilbar" ist dafür ein gutes Beispiel, denn offiziell gehört die Jacht – hinter dem Schleier einiger Briefkastenunternehmen – seiner Schwester Gulbakhor Ismailova. Auch sie steht auf der Sanktionsliste der EU.

Sollte es zu einer Anklage gegen Usmanow kommen, "wäre es das größte Steuerstrafverfahren in der deutschen Wirtschaftsgeschichte", schreibt die "Süddeutsche Zeitung". Fahnder gehen nach Informationen der Tageszeitung davon aus, dass Usmanow dem Staat mehr als eine halbe Milliarde Euro Einkommen- und Schenkungsteuer schuldet.

Diese enorme Summe ergibt sich nicht nur durch die jetzt entdeckten Gemälde, sondern auch durch Wertgegenstände, die Ermittler im Spätsommer in Villen am Tegernsee entdeckt hatten. Dort fanden die Beamten unter anderem vier Fabergé-Eier, die sich später als professionelle Nachbauten entpuppten. Diese seien zwar nicht die zweistelligen Millionenwerte der Originale wert, aber hätten nach Ansicht der Staatsanwaltschaft einen "nicht unerheblichen Wert" – konkret ist die Rede von einem sechsstelligen Wert pro Ei.