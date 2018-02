Demonstranten in Ukraine fordern Absetzung Poroschenkos

Kiew - Tausende Menschen in der Ukraine haben für eine Amtsenthebung von Präsident Petro Poroschenko demonstriert. Anführer der Demonstranten in Kiew war der georgische Ex-Präsident Michail Saakaschwili, wie ukrainische Medien berichteten. Die Organisatoren kündigten für den 18. Februar landesweite Proteste an. In der Ukraine wird Saakaschwili derweil die Unterstützung einer kriminellen Organisation für einen Staatsstreich gegen Präsident Poroschenko vorgeworfen. Seit Oktober führt er Proteste an. Im Juni hatte Poroschenko ihm die Staatsbürgerschaft entzogen.