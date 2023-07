von Yannik Schüller Wladimir Putins Reise nach Südafrika hätte die Gelegenheit sein können, den Kremlchef in Handschellen zu sehen. Doch das Spektakel fällt aus, Moskau hat den Trip storniert. Der Internationale Strafgerichtshof arbeitet wieder einmal nur im Konjunktiv: reichlich Drohungen, wenig Konsequenzen.

Wladimir Putin ist Präsident des flächenmäßig größten Staates der Welt. Das schützt freilich nicht vor Stubenkoller. Vielleicht hat sich der Kriegsherr also sogar auf den Trip in den Süden zum Gipfel der Brics-Staaten gefreut? Doch aus der Reise nach Johannesburg wird nichts. Das Treffen mit Freunden (oder mindestens guten Bekannten) aus Brasilien, Indien, China und Südafrika kommenden Monat findet ohne den Kremlchef statt – aus Verlegenheit, könnte man meinen.

Denn gegen Putin liegt nach wie vor ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine vor. Weil Gastgeber Südafrika das Gericht in Den Haag anerkennt, müssten bei Putins Ankunft die Handschellen klicken. Theoretisch. Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa hatte Zweifel aufkommen lassen, dass es am Ende wirklich so weit kommen würde – schließlich wäre das aus russischer Sicht eine Kriegserklärung, behauptete er.

So oder so: Damit ja niemand in Verlegenheit kommt, bleibt Putin daheim und nimmt per Webcam teil, wie in guten, alten Corona-Zeiten. Chefdiplomat Sergei Lawrow soll ihn vor Ort vertreten. Nun könnte man meinen, das sei auch eine Art Sieg für Den Haag, oder zumindest eine Form der Genugtuung. Schließlich macht Putins quasi erzwungene Stornierung deutlich, wie isoliert, wie geächtet der Oberbefehlshaber der selbstproklamierten Weltmacht tatsächlich ist.

Auf der anderen Seite zeigt Südafrikas diplomatisches Dilemma aber auch: Der Strafgerichtshof ist mehr Schein als Sein; wer nicht ins Gefängnis will, muss einfach nur zuhause bleiben, so der Eindruck.

Vier Gründe, warum das theoretisch mächtigste Strafgericht praktisch ein zahnloser Tiger ist.

Grund 1: Die Staaten, auf die es ankommt, machen nicht mit

123 Staaten bekennen sich zum Römischen Statut, zur Grundlage des Internationalen Strafgerichtshofs im niederländischen Den Haag. Das klingt erst einmal nach einer Menge, entspricht aber lediglich rund einem Drittel der Weltbevölkerung. Ohnehin ist weniger wichtig, wer dabei ist, sondern, wer nicht dabei ist.

Vor allem Staaten, die selbst häufig in Konflikte verwickelt sind, machen einen großen Bogen um Den Haag. Unter anderem die USA, China, Indien und Russland erkennen den IStGH nicht an. Das sind nicht irgendwelche Drückeberger, sondern die Staaten, die den Unterschied machen. Sie gehören zu den potenziell wichtigsten Anklägern oder Angeklagten. Für die Atommächte ist es am Ende eine Kosten-Nutzen-Rechnung: Warum sollten sie in Peking oder Moskau einen Vertrag unterschreiben, wenn ihnen im Moment der Unterschrift Ermittlungen drohen? Abwinken ist im Zweifel einfacher als leugnen.

Das offenbart die vielleicht größte Schwäche des IStGH: Den Haag kann nur gegen Bürger eines Mitgliedslandes ermitteln, und wenn die mutmaßliche Tat auf dem Territorium eines Mitgliedlandes begangen wurde.

Grund 2: Selbst einige Mitglieder nehmen Den Haag nicht ernst

Nun hat es wenig Sinn über unwillige Weltmächte zu klagen, solange selbst die IStGH-Mitglieder nur mit halbem Herzen dabei sind. Zum einen lässt sich eine Mitgliedschaft jederzeit (einseitig) kündigen, wenn es ernst wird. Tatsächlich hatte Russland das Römische Statut unterzeichnet, die Unterschrift 2016 aber zurückgezogen, nachdem der Gerichtshof die Annexion der Krim als Besatzung eingestuft hatte.

Doch auch die Staaten, die sich (noch) an ihr Versprechen halten, legen ihre Pflichten teils flexibel aus. Als der Haftbefehl gegen Putin im März erlassen wurde, betonte IStGH -Präsident Piotr Hofmanski, dass dessen Vollstreckung von "internationaler Kooperation" abhänge. Das ist nichts neues. Wie peinlich das werden kann, zeigte schon der Fall des sudanesischen Präsidenten Umar al-Baschir, gegen den 2009 erstmals ein Haftbefehl vorlag. 19 Länder ignorierten seitdem die Anordnung aus den Niederlanden, neun davon haben das Römische Statut unterzeichnet.

Wer am Ende den Richtern vorgeführt wird, das hängt folglich immer vom Eifer der Mitgliedstaaten ab. Am Ende sind sie die Exekutive. Den Haag selbst fehlen die Mittel und die Befugnisse, die Verdächtigen selbst auf die Anklagebank zu bringen. 40 Haftbefehle haben IStGH-Richter bislang ausgestellt – 16 der mutmaßlichen Verbrecher sind bis heute auf freiem Fuß.

Grund 3: Ein einziges Zuständigkeitswirrwar

In der Juristerei kommt es immer auf das Kleingedruckte an. Denn, egal wie viele Beweise Ermittler auch für systematische Kriegsverbrechen sammeln: Der IStGH kann immer nur Einzelpersonen den Prozess machen, nie ganzen Staaten. Um Personen anzuklagen, muss er ihnen wiederum konkrete Vergehen anlasten können. Die Befehlskette muss dabei lückenlos dokumentiert sein: vom Soldaten, der abdrückt, über den Hauptmann, der den Befehl gibt, zum General, der die Truppen verlegt, zum Oberbefehlshaber, der den Krieg erklärt. Wenn das nach einer Menge Arbeit klingt, dann weil es eine Menge Arbeit ist.

Ein weiteres Problem: Im Gegensatz zu den anderen schweren Fällen wie Kriegsverbrechen oder Völkermord kann das Gericht einen Staatschef nur dann wegen eines Invasionsbefehls verklagen, wenn dessen Land den IStGH auch anerkennt. Außerdem muss der Staat (oder immerhin sein Opfer) Den Haag im Vorfeld gestattet haben, im Fall eines Angriffskrieges überhaupt tätig zu werden. Ein Überfall auf ein anderes Land, ein sogenanntes "Verbrechen der Aggression" wurde nämlich erst 2018 ins Römische Statut aufgenommen – und nicht einmal die Hälfte der Vertragspartner haben der Änderung seitdem zugestimmt. Mit einem Wort: kompliziert.

Aus diesem Grund will man Putin in Den Haag nicht etwa grundsätzlich für den Angriff auf die Ukraine den Prozess machen, sondern für die Deportation tausender ukrainischer Kinder aus besetzten Gebieten nach Russland. Das gilt als Kriegsverbrechen, nicht als Verbrechen der Aggression, die juristischen Hürden sind also niedriger.

Dass der Gerichtshof Aggressoren in Zukunft einfacher wegen ihrer Aggressionen anklagen können soll, das hatte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock diese Woche, zum 25. Jubiläum des Gerichtshofs, gefordert. Um einen Staatschef wegen eines Angriffskrieges anzuklagen, müsse es ausreichen, wenn der Opferstaat die Zuständigkeit des IStGH anerkennt. Eine entsprechende Reform des Römischen Statutes müsste allerdings vom UN-Sicherheitsrat einstimmig abgenickt werden – deren ständige Mitglieder ein Vetorecht haben. Ein ständiges Mitglied ist Russland.

Grund 4: Mehr Afrikatribunal als Weltgericht

Nun ist der IStGH also bei Weitem nicht so mächtig, wie es eine Fürsprecher gerne hätten. Kritik gibt es allerdings nicht nur dafür wie, sondern auch woran der Apparat arbeitet. Denn der IStGH fungiert in gewisser Weise auch als Ersatzgericht. In Staaten, in denen kein zuverlässiges Justizsystem existiert, sollen Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht ungesühnt bleiben. So die noble Theorie.

Über manche Verbrecher urteilt es sich allerdings leichter. Ein bekanntes Beispiel ist der Fall des Uganders Dominic Ongwen. Der war als kleiner Junge von einer lokalen Rebellengruppe verschleppt und als Kindersoldat zwangsrekrutiert worden. In den folgenden Jahren mordete, folterte und vergewaltigte er und stieg in der Terrororganisation bis zum Kommandanten auf. Vor dem Den Haager Gericht bestritt er keines der ungeheuerlichen Verbrechen. Schuldig sei er aber nicht – er sei schließlich von Kindesbeinen an zum Töten dazu genötigt worden. 2021 verurteilte ihn der IStGH zu 25 Jahren Haft.

Der Fall Ongwen warf eine berechtigte Frage auf: Ist es nicht anmaßend zu glauben, ein einziges "Weltgericht" könnte über Menschen urteilen, in deren Leben und Handeln es sich womöglich nur ansatzweise hineinversetzen kann? Dass ein im Zweifel westlich geprägter Justizapparat über afrikanische Schicksale entscheidet, empfinden einige Kritiker als kolonialistisch. Zwar ermittelte Den Haag immer wieder auch gegen Nicht-Afrikaner. 31 Strafverfahren hat das Gericht bisher verhandelt – jeder der 45 Angeklagten und zehn Verurteilten war ein Afrikaner.

