Seitdem ihr Ex sie fast ermordete, ist Tracy Otto gelähmt – jetzt trainiert die US-Amerikanerin? für die Paralympischen Spiele.

Im Jahr 2019 trennt sich die sportliche junge Frau von ihrem damaligen Freund Francpiero Del Medico. Rund zwei Wochen später übernachtet ihr neuer Freund Ricky in ihrer Wohnung. Es ist ihr zweites Date.

In dieser Nacht bricht Tracys Ex in ihre Wohnung ein und schießt ihrem neuem Freund mit einer Pistole in den Kopf und das Gesicht. Mit einem Messer(?) sticht Tracys Ex ihm zuletzt in den Rücken.

Als Tracy versucht zu entkommen, schießt ihr eifersüchtiger Ex ihr in den Mund, sticht ihr ebenfalls in den Rücken und ihre Genitalien. Wie durch ein Wunder überleben beide den brutalen Angriff.

Francpiero del Medico wird festgenommen und nach SWNS-Angaben zu 40 Jahren Gefängnis verurteilt.

Tracy ist vom Hals abwärts gelähmt und sie verliert ihr linkes Auge. Von da hier an müssen sie und ihr neuer Partner Ricky alles neu erlernen: schlucken, essen und auch sich aufrecht hinzusetzen. Doch die beiden sind strak stark und ihre Beziehung wurde wird durch das geteilte Schicksal noch stärker.

Die Hände und Arme kann sie jedoch Tracy mittlerweile durch viel Physiotherapie wieder bewegen. Hier entdeckt sie das Bogenschießen für sich. Zum Halten und Spannen des Bogens benutzt sie ihren Mund und ihre Schulter.

Inzwischen nimmt sie an Wettkämpfen teil und trainiert, um 2024 bei den US-Paralympics in Paris dabei zu sein.

Ricky arbeitet mit Kindern mit einer Behinderung und unterrichtet ihnen Kraftsport, um die Muskulatur zu stärken.

Trotz ihrer tragischen Kennlern-Geschichte sind Tracy und Ricky heute immer noch zusammen und unterstützen einander gegenseitig.

„Wir sind heute glücklich und verliebt. Es fühlt sich an, als würden wir gemeinsam die Welt erobern.“ -Tracy ggü. SWNS

