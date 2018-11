Ein Frachttransporter unterwegs zur Raumstation im Weltall: Der unbemannte Raum-Frachter "Cygnus" hat nach zweitägigem Flug die Internationale Raumstation ISS erreicht. Dort koppelten am Montag der deutsche ISS-Kommandant Alexander Gerst und eine US-Astronautin die Kapsel mithilfe eines Roboterarms an. Die Kopplung gelang reibungslos. An Bord des Frachtraumschiffes befanden sich etwa 3500 Kilogramm Nachschub, darunter Material für Experimente. Der Raumfrachter "Cygnus" war am Samstag im US-Bundesstaat Virginia gestartet, vom NASA-Stützpunkt aus auf der Insel "Wallops Island".