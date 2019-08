In Brasilien wüten derzeit die schlimmsten Waldbrände seit Jahren. Große Teile des südlichen Amazonasbeckens stehen in Flammen. Hunderte Quadratkilometer Wald brennen. Nicht nur in Brasilien, sondern auch in Paraguay und Bolivien. Auch die Anzahl der Feuer hat nach Angaben von Wissenschaftlern in diesem Jahr deutlich zugenommen. Der Rauch belastet die Atemluft und sorgt in den Städten für schlechte Sicht. Einige brasilianische Bundesstaaten haben bereits den Umweltnotstand ausgerufen. Begünstigt werden die Brände von einer Dürre, die einige Regionen des Landes seit Monaten im Griff hat. Vor allem Viehzüchter und Landbesetzer legen oft Feuer, um Land zu roden auf dem danach ihre Rinder weiden können. Strafen müssen sie in der Regel nicht befürchten. Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hatte immer wieder deutlich gemacht, dass seine Regierung auf Seiten der Viehzüchter und Minenbetreiber steht.