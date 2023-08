Prozess in Detmold Zwölfjährige stirbt in Klinik: Aussagen von Arzt und Krankenschwestern widersprechen sich

In Detmold ist eine Zwölfjährige wohl an Flüssigkeitsmangel gestorben. Nun stehen ein Arzt und zwei Krankenpflegerinnen deswegen vor Gericht. Die Aussagen, wer wann hätte eingreifen müssen, widersprechen einander.

Nach dem Tod einer Zwölfjährigen müssen sich in Detmold ein Arzt und zwei Krankenschwestern wegen fahrlässiger Tötung vor dem Amtsgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, bei der Behandlung des unter Durchfall und Fieber leidenden Mädchens im Dezember 2019 im Klinikum Detmold nicht sorgfältig gearbeitet zu haben. Die junge Patientin war nach einer Nacht an Flüssigkeitsmangel gestorben. Zu Prozessbeginn am Mittwoch hat sich unter anderem der Arzt zu den Vorwürfen geäußert.

Als das Mädchen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde, war es bereits mehrere Tage krank gewesen und hatte keine Flüssigkeit mehr aufgenommen. Im Klinikum diagnostizierte der angeklagte 49-jährige Arzt einen leichten Magen-Darm-Infekt. Im Laufe der Nacht habe die Patientin dann zu wenig Flüssigkeit bekommen und sei zu wenig überwacht worden, so der Anklagevorwurf. Auch die beiden mitangeklagten Krankenschwestern, beide 66 Jahre alt, hätten den schlechten Zustand des Kindes zu Dienstbeginn erkennen können und einen Arzt verständigen müssen, hieß es weiter.

Eltern der Zwölfjährigen schlugen Alarm

Erst als die Eltern am nächsten Morgen Alarm schlugen, sei dem in Syrien ausgebildeten und in Deutschland weitergebildeten Facharzt für Kinderheilkunde aufgefallen, dass das Mädchen nur noch einen schwachen Puls hatte und die Lippen schon leicht blau waren, gab er an. Er ließ das Kind auf die Intensivstation bringen. Laut einem Sachverständigengutachten war es zu dem Zeitpunkt für eine Reanimation allerdings zu spät.

Der Arzt, der 2014 nach Deutschland gekommen war und erst wenige Monate am Klinikum Detmold arbeitete, berichtete davon, dass es in der Kindernotaufnahme regelmäßig viel zu tun gebe. Im Fall des Mädchens habe er bei der Aufnahme den Zustand richtig eingeschätzt und die notwendigen Schritte unternommen. Erst am Morgen sei er bei der Übergabe von der Nachtschicht auf den Frühdienst zur Patientin gerufen worden.

Prozess in Detmold

Eine der mitangeklagten Pflegerinnen sagte allerdings aus, dass der Arzt zunächst nicht zu erreichen gewesen sei. Auch seien nicht alle Befunde bei der Übergabe vorhanden gewesen. Ihr tue der Tod der Zwölfjährigen "in der Seele weh" und sie mache sich jeden Tag Vorwürfe. Der Prozess wird am 1. und 15. September fortgesetzt.