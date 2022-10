Chaos bei der Bahn: Zugverkehr in Norddeutschland vorerst eingestellt

Technische Störung Chaos bei der Bahn: Zugverkehr in Norddeutschland vorerst eingestellt

Es ist eine Hiobsbotschaft für viele Reisende zum Wochenende: Wegen einer technischen Störung hat die Deutsche Bahn am Samstag den Fernverkehr in Norddeutschland vorerst eingestellt. Es kommt zu vielen Zugausfällen.





Aufgrund einer technischen Störung des Zugfunks hat die Deutsche Bahn den Fernverkehr in Norddeutschland vorerst eingestellt. Es komme zu kurzfristigen Zug- und Halteausfällen, teilte die Deutsche Bahn am Samstagmorgen auf ihrer Webseite mit.

So gebe es derzeit keine Reisemöglichkeiten von und nach Hamburg, Schleswig-Holstein sowie Niedersachsen und aus Richtung Kassel-Wilhelmshöhe, Berlin und Nordrhein-Westfalen, teilte die Bahn weiter mit. Der ICE-Verkehr zwischen Berlin, Hannover und Nordrhein-Westfalen ist demnach ebenfalls eingestellt.

Reisende von Berlin nach Köln sowie nach Baden-Württemberg und in die Schweiz sind aufgerufen, die Verbindungen über Erfurt und Frankfurt am Main zu nutzen. Die Bahn warnt allerdings auf diesen Strecken vor "sehr hohen Reisendenaufkommen".

Neben dem Fernverkehr ist derzeit auch der Regionalverkehr der Deutschen Bahn in weiten Teilen Norddeutschlands unterbrochen. Wegen eines Ausfalls des digitalen Zugfunksystems könne derzeit kein Bahnverkehr in Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein und Hamburg stattfinden, sagte ein Unternehmenssprecher. Auch die Privatbahn Metronom, die viele Linien in der Region betreibt, ist nach eigenen Angaben betroffen.

Die Hamburger S-Bahn, die ebenfalls von der Deutschen Bahn betrieben wird, fährt aber, wie der Sprecher sagte. In Mecklenburg-Vorpommern verkehren die Regionalbahnen demnach ohne Beeinträchtigungen – allerdings auf den Linien in Richtung Westen nur bis zur Landesgrenze zu Schleswig-Holstein beziehungsweise Niedersachsen.

Deutsche Bahn empfiehlt, sich vor Reiseantritt nochmals zu informieren

Auch im internationalen Fernverkehr fallen einige Züge aus: Auf der Strecke zwischen Berlin und Amsterdam entfallen IC-Züge komplett. IC-Züge von und nach Kopenhagen und Aarhus enden in Padborg.

Das Unternehmen empfiehlt Reisenden, sich kurz vor geplanten Fahrten über www.bahn.de/reiseauskunft, über die App "DB Navigator" oder telefonisch unter 030/2970 zu informieren. Auf der Bahn-Website hieß es: "Sobald uns neue Informationen vorliegen, werden wir Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden halten." Viele Menschen dürften auf der Fahrt ins Wochenende kalt erwischt worden sein.