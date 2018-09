DFB-Elf will gegen Peru gewinnen

Sinsheim - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft am Abend im Test-Länderspiel auf Peru - und will nach dem sportlichen Absturz bei der Weltmeisterschaft unbedingt einen Sieg einfahren. Das 0:0 gegen Weltmeister Frankreich in der Nations League am Donnerstag hatte der DFB-Elf Hoffnung gemacht. In der Aufstellung wird es einige Veränderungen geben. So soll etwa der Hoffenheimer Nico Schulz in Sinsheim sein Debüt auf der linken Verteidigerposition geben. Im Tor wird heute Abend Marc-André ter Stegen stehen.