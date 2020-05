Strahlendes Weiß und unendliche Weiten - so stellt man sich landläufig wohl die Antarktis vor. Doch an einigen Stellen breiten sich grüne Flecken in der Schneelandschaft so stark aus, dass man sie sogar aus dem Weltall sehen kann. Forscher gehen davon aus, dass die steigenden Temperaturen ein Grund dafür sind, dass Algen in schmelzendem Schnee wachsen können. Ein Forscherteam der Universität Cambridge und des British Antarctic Survey haben nun die erste Karte der Algenblüte entlang der Küste der Antarktischen Halbinsel erstellt. Eigentlich gelten Moose und Flechten gelten als die dominierenden photosynthetischen Organismen in der Antarktis - aber die neue Kartierung ergab fast 2000 separate Algenblüten. Sie verhelfen dem Kontinent maßgeblich zu der Fähigkeit, Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu binden. Forscher Matt Davey erklärt allerdings: „Die Algen können CO2 aus der Atmosphäre filtern, aber nicht genug, um angesichts der aktuellen Emissionen wirklich eine sichtbare Wirkung zu haben." "Damit Schneealgen blühen, sind sie offensichtlich auf matschigen Schnee angewiesen, die brauchen flüssiges Wasser, um sich tatsächlich zu vermehren und sich zu teilen und zu blühen. Aber wenn das Klima zu warm wird und der Schnee sehr matschig wird und schmilzt, verliert man den Lebensraum für diese Schneealgen, damit sie überhaupt blühen können. Wenn es zu warm wird, würde man also ein gesamtes Ökosystem in nur einem Jahr verlieren." Die Antarktis erlebte im Februar ihren wärmsten je gemessenen Tag, mit 18,3 Grad Celsius.