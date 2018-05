Es sind wohl Aufnahmen der menschlichen Zunge, die man so noch nie gesehen hat. Veröffentlicht wurden sie vom Institut für biophysikalische Chemie des Max Planck Instituts in Göttingen. Unter der Leitung von Professor Jens Frahm haben die Wissenschaftler eine spezielle Aufnahmetechnik entwickelt, die es ermöglicht, Abläufe innerhalb des Körpers in Echtzeit zu filmen. Mit bis zu 100 Bildern in der Sekunde. So wird zum Beispiel deutlich, was die Zunge beim Singen oder beim Sprechen macht. Auch den Herzschlag könnte man so in Echtzeit beobachten. Als Grundlage für ihre Aufnahmetechnik wurde die Magnetresonanztomographie - bekannt als MRT - benutzt. Die Wissenschaftler hoffen, dass durch die neue Technik Krankheiten leichter erkannt werden können. Auch bei Operationen könnten die Bilder aus dem Körper hilfreich sein. Die neue Technik wird derzeit in Krankenhäusern und Universitäten in Deutschland, Großbritannien und den USA getestet.