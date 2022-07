Sehen Sie im Video: Seltener Dino-Vogel – Schuhschnabel-Weibchen sucht verzweifelt nach Partner

























Ein extrem seltener Dinosauriervogel wartet geduldig auf einen Partner fürs Leben, um seine gesamte Art zu retten.





Die 14-jährige Abou, ein weiblicher Schuhschnabel, ist kürzlich im Exmoor Zoo in England angekommen.





Der einzigartig aussehende Vogel ist nur einer von weltweit elf Schuhschnäbeln, die derzeit in einem Zoo leben.





Sie ziehen in der Regel nur ein Jungtier auf, so dass sie in Verbindung mit den Bedrohungen durch den Klimawandel eine "massiv bedrohte Art" sind, so der Zoo.





Wie sehr sich Abou einen Partner wünscht, zeigt das Verhalten des Tieres: Der liebeskranke Vogel begrüßt seine Pfleger mit Verbeugungen und dem Ausbreiten der Flügel - ein übliches Umwerbungsritual.





In England wartet Abou nun darauf, dass das Zuchtprogramm einen männlichen Vogel hervorbringt, damit das Paar den dringend benötigten Nachwuchs produzieren kann.





„Das Interesse an Abou ist riesig und das zu Recht, denn sie ist wunderschön anzuschauen.“ – Derek Gibson, Pfleger im Exmoor Zoo





Das Problem ist, dass es nur noch 3.000 bis 5.000 Schuhschnäbel in freier Wildbahn gibt – und das ist nicht gerade eine große Zahl.





Derek Gibson hofft, dass das Interesse an Abou auch das Bewusstsein für die Bedrohungen schärft, denen diese Arten weltweit ausgesetzt sind.

