Vergnügungspark in den USA Guinness-Weltrekord: Mann besucht 2995 Tage in Folge Disneyland

von Katharina Brenner-Meyer Jeff Reitz liebt Disneyland. So sehr, dass er den Vergnügungspark 2995 Tage in Folge besuchte. Damit hat der 50-Jährige aus Kalifornien jetzt einen Guinness-Weltrekord geholt.

Falls jemand nach einer Definition für einen Fan sucht, hier kommt sie: Jeff Reitz hat acht Jahre lang jeden Tag Disneyland besucht. Auf 2995 Tage in Folge hat er es gebracht und es damit ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Man muss etwas, in diesem Fall einen Vergnügungspark in Kalifornien, doch sehr mögen, also ein richtiger Fan sein, um acht Jahre lang jeden Tag dort hinzugehen.

Der heute 50-jährige Jeff Reitz aus Huntington Beach in Kalifornien begann mit seinen regelmäßigen Besuchen im Jahr 2012. Es habe als ein Witz unter Freunden begonnen. Er sei arbeitslos gewesen und habe die Karten geschenkt bekommen, erinnert sich Reitz in einer Mitteilung von Guiness World Records. Die Besuche seien ein Quell für Positives geworden, eine kostenlose Unterhaltung.

Jeff Reitz hat in Disneyland Promi-Status

Und nach einiger Zeit wurde Jeff Reitz selbst zur Quelle für Geschichten und Unterhaltung. Lokale Medien und eine Nachrichtenagentur griffen seine Besuche im Disneyland auf. Auf Instagram teilt Reitz Eindrücke von seinen Aufenthalten im Vergnügungspark, mehr als 27.000 Follower zählt sein Account. Er filmt, wie Disney-Figuren durch die Straßen ziehen, teilt ikonische Bilder wie die des Disney-Schlosses und lässt sich mit Mitarbeitern ablichten.

Er fotografiere gerne, wird Reitz in der Mitteilung zitiert. Er habe daher immer nach Bildern Ausschau gehalten, die er veröffentlichen konnte. Normalerweise sei er einfach durch den Park gelaufen – er betont, dass die Besuche für ihn auch eine sportliche Betätigung gewesen seien. "An manchen Tagen habe ich viele Attraktionen besucht, an anderen Tagen habe ich mich auf einen einzigen Bereich des Parks konzentriert."

Themenpark in Florida Holy Land Experience: Hier wird täglich ein Jesus ans Kreuz genagelt 1 von 13 Zurück Weiter 1 von 13 Zurück Weiter Der Eintrittspreis beträgt 50 US-Dollar: Einer der fast hundert Attraktionen und Freizeitparks in Orlando widmet sich ausschließlich christlichen Themen. Mehr

Mit der Pandemie endeten im März 2020 die täglichen Besuche jäh. Der Park schloss wegen Corona seine Türen. Doch zur Erinnerung an die täglichen Ausflüge kommt jetzt auch eine Auszeichnung dazu. Vor wenigen Tagen verkündete Guinness World Records, dass Jeff Reitz jetzt den Rekord halte mit seinen 2995 Tagen in Folge.

Er wisse noch nicht, wann er wieder in den Park zurückkehren werde, sagt Reitz. Aber er fände es schön, seine Guinness-Weltrekord-Urkunde mitzunehmen: "Um Fotos dort zu machen, wo ich sie verdient habe – in Disneyland".

Quellen: Instagram, Guinness World Records