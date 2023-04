von Michael Streck Der Fotograf Dominik Asbach aus Duisburg porträtiert Originale aus dem Revier. Er versteht die Serie "Glanz, Gesocks und Gloria" als Hommage an die Vergangenheit, die Leute – und die Region. Der stern zeigt eine Auswahl.

Wer das Ruhrgebiet durchquert und dafür die bekannte A 40 nutzt, eine Autobahn, die den reichlich irreführenden Namen "Ruhrschnellweg" führt, wer also diese Tangente durchs Revier wählt, kommt irgendwann, Höhe Wattenscheid, an einem in der Region weltberühmten Gebäude vorbei. "D&W", der legendäre Autozubehörler. Felgen, noch mehr Felgen, Reifen, noch mehr Reifen, alles rund ums Auto, wirklich: alles. Ein Tempel für Petrolheads. Filme spielten schon hier, "Manta, Manta" zum Beispiel, denn die Manta-Dichte war einst nirgendwo höher in der Republik. Und ergo, logo, auch der unverstellte Typus des Manta-Fahrers.