Nachdem der US-Senat am Mittwoch gegen eine Amtsenthebung von Donald Trump gestimmt hatte, lud der Präsident am Donnerstag zu einer Pressekonferenz ein. "Das ist nicht wirklich eine Pressekonferenz, es ist keine Rede. Es ist gar nichts. Es ist sozusagen - eine Feier. Denn etwas hat geklappt. Wir sind zwar durch die Hölle gegangen. Unfairerweise. Wir hatten nichts falsch gemacht. Ich habe mal Fehler gemacht, die gebe ich auch zu. Aber das ist das Ergebnis." Trump freigesprochen - so der Titel der Washington Post, die Trump in die Luft hielt. Die Abgeordneten im Senat hatten am Mittwoch beide Anklagepunkte abgelehnt, die von den Demokraten im Repräsentantenhaus vorgebracht worden waren. Das Ergebnis war angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Senat erwartet worden. Die Demokraten werfen Trump Machtmissbrauch und Behinderung der Ermittlungen in der Ukraine-Affäre vor. Er weist die Vorwürfe zurück.