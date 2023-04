Ein Eichhörnchen in Dortmund hat wohl den eigenen Winterspeck unterschätzt: Es blieb in einem Gullydeckel stecken. Die Feuerwehr konnte den Einsatz aber erfolgreich abschließen.

Ein Eichhörnchen ist am Ostermontag in einem Gullydeckel in Dortmund stecken geblieben - und von der Feuerwehr gerettet worden. Eine Spaziergängerin hatte das in Not geratene Nagetier bemerkt. Beim Osterspaziergang habe die Frau gesehen, wie es aus dem Gullydeckel herausschaute, teilte die Feuerwehr mit. "Es steckte fest und kam weder vor noch zurück." Die Passantin versuchte demnach, das Tier aus dem Deckel herauszubekommen - aber alle Versuche scheiterten. Das Eichhörnchen sei sehr aufgeregt gewesen und habe in Panik versucht, die Retterin zu beißen, so die Feuerwehr.

Die Frau deckte das Tier schließlich mit einem Schal ab - damit es sich beruhigen konnte - und rief die Feuerwehr an, die vor vier Jahren schon einmal ein Eichhörnchen aus gleicher Situation befreite.

Tierrettung Tierschützer vermitteln aussortierte Windhunde an Familien in ganz Europa 1 von 11 Zurück Weiter 1 von 11 Zurück Weiter Ein Windhundrennen im Shelbourne Park Greyhound Stadium in Dublin. Die 1920 eingeführte Tradition wurde ursprünglich vom Adel ausgeübt und entwickelte sich im 19. Jahrhundert zu einem Sport der Arbeiterklasse. Windhunde erreichen beim Rennen eine Spitzengeschwindigkeit von bis zu 70 km/h Mehr

Feuerwehr Dortmund rettet Eichhörnchen

Die Einsatzkräfte hoben den Gullydeckel an und versuchten, den verängstigten Nager vorsichtig aus dem Loch zu befreien. Aber auch das sei nicht leicht gewesen. Das Tier habe sich "nicht kooperativ gezeigt". Schließlich gelang die Rettung laut Feuerwehr doch. "Das unverletzte Eichhörnchen verschwand direkt auf den nächsten Baum."

Weitere Quelle:Mitteilung der Feuerwehr Dortmund.