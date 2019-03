Für diesen Autofahrer in Israel wurde es am Donnerstag ganz eng. Er war im Arazim Tal unweit von Jerusalem von einer plötzlichen Sturzflut überrascht worden. Er konnte sich auf das Dach seines Autos retten. Braune Wassermassen zogen mit großer Geschwindigkeit an Fahrer und Fahrzeug vorbei. Alarmierte Rettungskräfte konnten dem Mann schließlich einen Rettungsring zuwerfen und ihn an einem Seil an Land ziehen. Nach Angaben von lokalen Medien war er einer von zwei Geretteten und musste wegen Unterkühlung im Krankenhaus behandelt werden. Die Suche nach weiteren Flutopfern sei aber ergebnislos verlaufen, hieß es. Zuvor hatte es in der Region heftig geregnet. Der Winter in Israel ist in diesem Jahr ungewöhnlich hart. Mit vielen Niederschlägen und unterdurchschnittlichen Temperaturen.