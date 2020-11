Ein Essenslieferant heimste wohl das Trinkgeld seines Lebens ein. Das bekam er aber nicht, weil er besonders gut in seinem Job ist, sondern weil er sich auf ein außergewöhnliches Spielchen einließ.

In Zeiten, in denen es nicht möglich ist, in Restaurants essen zu gehen, sind Lieferanten wichtiger denn je. Das britische Comedy-Duo Woody und Kleiny hat sich jetzt einen Weg einfallen lassen, um den Lieferanten im stressigen Arbeitsalltag nicht nur ein wenig Abwechslung zu verschaffen, sondern ihnen auch ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Sie fordern immer wieder Lieferanten zu kleinen Spielchen auf. Machen sie mit, lockt ein dickes Trinkgeld. Die Videos, die das Duo dabei aufzeichnet und auf den sozialen Medien teilen, sind virale Hits.

Auf diesem Weg verdiente sich neulich unter anderem ein junger Mann wohl das Trinkgeld seines Lebens. Ein Video zeigt, wie der Lieferant sich der Eingangstür nähert und dort eine Botschaft findet. Es fordert ihn zu einem Spiel um 500 Pfund in bar auf, umgerechnet sind das immerhin rund 550 Euro. Die Aufgabe ist kein Kinderspiel. Der Mann soll aus der Entfernung einen Tischtennisball in einen Plastikbecher werfen. Drei Versuche hat er, um zu treffen. Eine Kamera am Haus filmt ihn dabei.

Drei Würfe um rund 500 Euro

Er zögert zunächst, doch dann stellt er sich der Aufgabe und tritt hinter die abgeklebte Markierung, zielt - und verfehlt. Drinnen beobachtet das Duo Woody und Kleiny das Geschehen und fiebert mit. Zweimal verfehlt der Mann den Becher, der dritte Wurf aber sitzt.

Die Männer reißen die Arme in die Luft, verfallen in Jubel und rennen nach draußen, um den Mann mit dem glücklichen Händchen in die Arme zu schließen. Gemeinsam verfallen sie in einen Freudentanz. Der Lieferant kann sein Glück zunächst nicht fassen und muss noch einmal nachfragen, als er die Scheine sieht, ob das auch wirklich echtes Geld sei. "Ich kann es noch nicht glauben", sagt er daraufhin. Das Geld werde er nutzen, um mit seiner Frau in den Urlaub zu fahren. "Ich bin so glücklich, man!"

@woodyandkleiny We left a note for our Delivery Driver that if he could land the ball in the cup he'd win £500 cash... Priceless Reaction 😢🙏❤️ ##spreadlove ♬ original sound - woodyandkleiny

Während einige Tiktok-Nutzer anzweifeln, dass es bei dem Video mit rechten Dingen zugeht ("Natürlich, das ist ganz sicher nicht gestellt und er hatte auch ganz bestimmt nur drei Versuche") feiern andere das Duo für die Idee - "Wunderbar, das Video hat mich zu Tränen gerührt". Dass Video bekommt zwar jetzt erst so richtig Aufmerksamkeit, die Aufnahme liegt aber schon ein Weilchen zurück. Die Aktion fand wohl bereits im August statt, was erklären könnte, warum keiner der Beteiligten eine Maske trägt.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Comedy-Duo Lieferanten mit einem dicken Trinkgeld belohnt. Ein Mitarbeiter der Pizzakette Domino's heimste umgerechnet rund 1300 Euro ein, weil er die beiden in einem Schere-Stein-Papier-Match schlug. Ein weiterer Lieferant hatte bei einer Aufgabe mit einer Flasche den richtigen Dreh heraus und schnappte sich eine Belohnung von etwa 130 Euro.