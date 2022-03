Die Polizei warnt aktuell vor einem neuen Enkeltrick und bitte die Bevölkerung: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie eine Nachricht von einer unbekannten Nummer erhalten und es heißt, da melde sich ein Familienmitglied.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei RTL.de.

Die Polizei Bremerhaven warnt in einer Pressemitteilung vor einem neuen, fiesen Enkeltrick. Betrüger nutzten dabei Messenger-Dienste, um an Geld möglicher Opfer zu kommen. In dem aktuellen Fall durchschauten die Kontaktierten das falsche Spiel.

"Jetzt nutze ich mein altes Handy mit einer neuen Nummer." – Ungefähr so leiten die Tatverdächtigen die Kommunikation ein. Das mutmaßliche Opfer soll davon ausgehen, dass sich das eigene Kind via Whatsapp meldet und die Begründung für die unbekannte Nummer gleich mitliefert.

Ist das Gespräch im Gang, kommen die mutmaßlichen Betrüger kurz darauf zum Punkt: Da das alte Handy weg sei, könne man eine wichtige Überweisung nicht tätigen. Sollte dies aber nicht unmittelbar geschehen, steige der Preis für die Ware oder die Dienstleistung erheblich an. Darum ergeht die Bitte des angeblichen Kindes an den Elternteil, dass dieser nun bitte das Geld an den Überweisungsempfänger senden soll. Eine Bankverbindung wird gleich mitgeliefert. Vorgespielt wird, dass man dem Elternteil das Geld später zurückerstattet.

Enkeltrick erkennen: Die Polizei bittet um folgende Verhaltensweisen

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Halten Sie nach einem Chat mit finanziellen Forderungen bei Familienangehörigen Rücksprache: Rufen Sie Ihre Familienmitglieder oder Bekannten unter der "alten", bekannten Nummer an. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110.

Grundsätzlich sollte man niemanden trauen, der sich in einem Chat plötzlich als Familienmitglied ausgibt, welches man in der Form nicht kennt oder nicht in dieser Art in Kontakt ist.

