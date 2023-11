Nach dem Drittliga-Spiel Dresden gegen Regensburg müssen zwei Menschen ins Krankenhaus. Grund dafür sind aber keine Krawalle unter Fans – sondern ein älterer Mann, der seinen Wagen nicht im Griff hatte.

Kurz nach Abpfiff des Spitzenspiels der dritten Liga zwischen Dynamo Dresden und Jahn Regensburg hat ein Autofahrer am Sonntag in Dresden zwei Fußballfans erfasst. Eine 20-jährige Frau kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, ein 36-Jähriger wurde leicht verletzt, wie die Polizei am Montag berichtete.

Polizei Dresden ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung

Gegen den 82-jährigen Autofahrer, der ebenfalls leichte Verletzungen erlitt, ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung. Der Autofahrer wartete den Angaben zufolge am Fahrbahnrand vor dem Eingang zu einem Besucherblock. Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Mann die Kontrolle über das Auto und fuhr auf eine Treppe des Rudolf-Harbig-Stadions zu. Dabei wurden die beiden Besucher von dem Wagen erfasst.

Der 36-Jährige zog noch seinen zehnjährigen Sohn aus dem Weg, um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern. Der Wagen kam am Treppengeländer zum Stehen. Zum Unfallzeitpunkt verließen den Angaben zufolge gerade zahlreiche Dynamo-Fans den betreffenden Block des Stadions. Da wegen des Spiels zahlreiche Rettungskräfte vor Ort waren, konnten diese sich umgehend um die Verletzten kümmern.