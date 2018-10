Es ist ein wackeliges Handyvideo, wie es sie millionenfach im Netz gibt. Doch der Inhalt des knapp 40-sekündigen Clips, der in einer US-Filiale der Restaurantkette Dunkin' Donuts aufgenommen wurde, ist ausgesprochen brisant - und sorgt im Netz für Entsetzen. Mehr als vier Millionen Mal wurde der Clip inzwischen schon angesehen und tausendfach geteilt.

Das Video zeigt einen Mann, der seinen Kopf auf einer Tischplatte abgelegt hat. Von hinten nähert sich ein Mitarbeiter der Filiale. In der Hand: eine große Plastikkanne mit Wasser. Er leert das Wasser über dem ruhenden Mann aus. Dieser springt auf und greift nach seinem Smartphone, das neben ihm auf dem Tisch liegt. Er will verhindern, dass es nass wird. Im Hintergrund ist lautes Lachen zu hören.

Die Kamera schwenkt auf den Mitarbeiter von Dunkin' Donuts, der Schürze und Headset trägt. "Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du aufhören sollst, hier drinnen zu schlafen?", fragt er den Mann. "Du weißt, dass ich keine Späße mache." Er werde nicht die Polizei rufen, sagt er, will aber, dass der Mann das Gebäude verlässt. Die Kamera schwenkt auf den Boden, und das Video endet abrupt.

Welle der Sympathie für Obdachlosen

Ein Mann namens Samuel Breazeale hat das Video auf Facebook hochgeladen, nach eigenen Angaben aber nicht selbst aufgenommen. Er gibt an, das Video im Netz gefunden und eine Kopie davon gesichert zu haben. Breazeale entschied sich schließlich dazu, das Video zu veröffentlichen. "Niemand verdient es, so etwas durchzumachen", schreibt er auf Facebook. Nach seinen Angaben wurde das Video in der Stadt Syracuse im US-Bundesstaat New York aufgenommen.

Der obdachlose Mann konnte mittlerweile identifiziert werden: Laut der News-Website " Syracuse.com" handelt es sich um Jeremy Dufresne. Nach seinen Angaben habe er in dem Lokal keinesfalls geschlafen. Er wollte nur sein Smartphone aufladen und habe seinen Kopf kurz abgelegt, um sich auszuruhen. Er glaubt, dass der Dunkin'-Donuts-Mitarbeiter persönliche Probleme gehabt haben muss. "Er hat es an anderen Menschen rauslassen müssen." Nach dem Vorfall habe er seine Sachen gepackt und den Laden verlassen.

Für den Mitarbeiter der Filiale hatte der Vorfall Konsequenzen: Er wurde Medienberichten zufolge entlassen. Jeremy Dufresne kann dagegen wohl schon bald in eine etwas sorgenfreiere Zukunft blicken: Auf der Spendenseite "Gofundme" haben schon fast 1000 Menschen für den Obdachlosen gespendet. Rund 18.000 US-Dollar sind in den vergangenen zwei Tagen zusammen gekommen. Ursprünglich angesetzt war ein Spendenziel von 150 US-Dollar.