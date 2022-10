Sehen Sie im Video: Grün in dunklen Räumen – diese fünf Zimmerpflanzen kommen mit wenig Licht aus.





















Hier sind fünf Pflanzen, die auch in einer dunklen Ecke gedeihen:

1. Gummibaum Mit seinen großen Blättern ist er ein echter Hingucker.

Er benötig nur wenig Licht, kommt aber auch mit hellen Standorten zurecht. Eins mag er gar nicht: Zugluft.

2. Drachenbaum Je dunkler seine Blätter, desto weniger Licht benötigt er.

3. Efeutute Die unkomplizierte Rankpflanze versorgt auch dunkle Ecken mit frischem Grün. Wie der Gummibaum sollte sie nicht in Zugluft stehen.

4. Einblatt Ebenfalls wenig Licht und wenig Pflege benötigt das Einblatt, es besticht mit einer üppigen Blütenpracht.

Übrigens: Es ist ideal in dunklen Räumen, denn im hellen Licht, bildet die Pflanze keine Blüten.

5. Korbmarante Sie hat in der Wohnung einen idealen Platz: Im Badezimmer, denn sie liebt eine hohe Luftfeuchtigkeit.

Aber sie ist anders als die übrigen Schattenpflanzen leider etwas anspruchsvoller,

sie muss warm stehen und darf nicht mit kalkhaltigem Leitungswasser gegossen werden.

