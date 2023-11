Eberswalde: Achtjähriger auf öffentlicher Toilette sexuell missbraucht

In einer öffentlichen Toilette in Eberswalde wurde offenbar ein Junge sexuell missbraucht (Symbolbild)

von Jacqueline Haddadian In Eberswalde wurde am Sonntag ein Junge in einer mobilen Toilettenkabinen sexuell missbraucht. Trotz sofort eingeleiteter Fahnungsmaßnahmen konnte der Täter bislang nicht gestellt werden.

Als ein achtjähriger Junge am Sonntagnachmittag eine öffentliche Toilette in Eberswalde in Brandenburg nutzen wollte, soll er von einem Unbekannten sexuell missbraucht worden sein. Der Junge soll gegen 14.40 Uhr eine mobile Toilettenkabine in der Breiten Straße aufgesucht und an deren Tür geklopft haben, da diese offensichtlich besetzt war. Daraufhin habe ein Unbekannter die Tür geöffnet und den Jungen in die Kabine hineingezogen, wie die zuständige Polizeidirektion Ost mitteilte.

Eberswalde: Mann wirft Roller des Opfers in den Kanal

Laut der Aussage des Jungen soll der Mann ihn im Genitalbereich berührt haben, woraufhin dieser lautstark um Hilfe rief. Ein Freund des Kindes, welcher vor der Tür wartete, hörte die Hilfeschreie und wandte sich an Zeugen. Diese verständigten die Polizei. Nachdem sich der Junge aus der Toilette befreien konnte, folgte ihm ein Mann und warf den Roller des Kindes in einen nahe gelegenen Kanal und verschwand.

Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der mutmaßliche Täter bislang nicht gefasst werden. Die Polizei ermittelt nun wegen sexuellen Missbrauch von Minderjährigen in Verbindung mit Freiheitsberaubung. "Die Polizei geht sehr behutsam mit Kindern um, die von einer möglichen Straftat betroffen sind. Das heißt, dass die Kriminalisten eine Vertrauensbasis herstellen müssen und die Befragungen dann auch kindgerecht zu erfolgen haben", zitiert die Märkische Onlinezeitung einen Polizeisprecher.

Quellen:Mitteilung der Polizeidirektion Ost, T-Online, Märkische Onlinezeitung

