Als Christian Kroll alle Verträge unterschrieben und sein Vermögen in Luft aufgelöst hat, will er erst mal allein sein. Es ist der 29. August, die Sonne scheint noch an diesem frühen Sommerabend in Berlin-Schöneberg, und er feiert nach dem Notartermin nicht mit seinen Kollegen, sondern geht in eine Strandbar und bestellt sich einen Frozen Yogurt mit Blaubeeren und extra Schokosauce.

Wie viel Geld er gerade verloren hat, weiß er nicht. 25 Millionen Euro, wie konservative Berater schätzen? 75 Millionen, wie andere sagen? Oder gar 100 Millionen, weil sein Tech-Start-up bei einem Verkauf so viel erzielt hätte? Rausfinden kann er das nicht mehr. Aber während er in der Strandbar seine Gedanken sortiert, fühlt es sich richtig an, erinnert er sich später. Wie der nächste logische Schritt.

Die Suchmaschine Ecosia, die Kroll aufgebaut hat, die im vergangenen Jahr neun Millionen Euro Umsatz machte und einen Großteil ihrer Gewinne in das Pflanzen von Bäumen steckt, gehört sich seit dem letzten Sommer selbst. Mithilfe einer Stiftung und einer Änderung der Satzung hat der Gründer festgelegt, dass Ecosia nicht übernommen werden kann, die Stimmrechte nur noch bei Personen liegen, die im Unternehmen tätig sind, und Gewinne in der Firma bleiben oder gespendet werden müssen. Weshalb kein Investor, der auf Rendite aus ist, jemals mehr Lust haben dürfte, bei Ecosia einzusteigen.

Der Turbo-Kapitalismus muss enden

Nach der gängigen Marktlogik ist das Unternehmen damit wertlos. Kroll gefällt das. "Wir müssen dem Turbokapitalismus den Stöpsel ziehen“ , sagt er. "Und ich will zeigen, wie das gehen kann.“ Damit ist er nicht allein. Eine neue Generation von Gründern baut gerade nachhaltige Start-ups auf – und sichert ihre Geschäftsmodelle langfristig ab. Die Firma Soulbottles, die sich für das Trinken von Leitungsstatt Plastikflaschenwasser einsetzt, hat den Schritt bereits vor Kroll vollzogen. Einhorn, Berliner Hersteller von ökologisch einwandfreien und fair gehandelten Kondomen, will in diesem Jahr ebenso nachziehen wie das hessische Unternehmen Shift, das nachhaltige Smartphones auf den Markt bringt. Der Gründer von Sharetribe aus Finnland, der digitale Marktplätze aufbaut, ist mit dabei und das Modelabel Ziel aus den USA auch.

Ganz neu ist ihre Idee nicht. Stiftungsunternehmen gibt es seit mehr als 100 Jahren. Carl Zeiss und Bosch gehören zu den bekanntesten Konzernen, die Stiftungen als Gesellschafterinnen bestimmt haben und Teile ihres Gewinns für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung stellen. Der Unterschied: Bislang beschlossen Gründer in der Regel erst gegen Ende ihres Lebens, Geld posthum zu spenden. Heute trennt sich eine wachsende Zahl von Unternehmern sehr viel früher von ihrem Eigentum und verzichtet auf Millionen. So wie Christian Kroll. Er ist gerade mal 35.

In seinem Firmensitz im ersten Stock einer ehemaligen Berliner Fabrik empfängt er in Jeans und T-Shirt. Am Eingang steht eine Küchenzeile, an der Mitarbeiter Essen zubereiten können, gearbeitet wird an langen Tischreihen, für Zweiergespräche oder Telefonate gibt’s eine Gartenhütte aus Holz, in einem anderen Raum wird gelernt. "Unsere 40 Mitarbeiter kommen aus 18 Ländern. Die Unternehmenssprache ist Englisch, aber wir versuchen, sie beim Deutschlernen zu unterstützen.“

Es geht um mehr als Profit

Begonnen hat alles mit ein paar Aktien, als er 16 Jahre alt war. Der Handel mit den Papieren machte ihn regelrecht süchtig. So kam er nach dem Abi zum BWL-Studium, das ihn aber schnell ernüchterte. Jede Vorlesung basierte auf der Annahme, dass die Maximierung von Aktienwert und Gewinn über allem steht, und die Professoren und seine Kommilitonen hinterfragten das kaum. "Das waren alles kluge Menschen“, sagt er heute, "aber oft ging es nur um den eigenen Wohlstand.“ Kroll beschloss, sein Wissen anders zu nutzen, auch weil er auf Reisen nach Indien, Nepal und Südamerika die Monokulturen auf den Plantagen und die Umweltzerstörung sah.

Zurück in Deutschland machte er sich daran, eine Suchmaschine zu entwickeln. Damals, 2008, zeichnete sich ab, wie groß Google werden könnte. Da wollte Kroll mitmischen. Mit dem Geld aus den Werbeeinnahmen sollten Setzlinge gekauft und Wälder aufgeforstet werden. Der Plan ging auf.

Eine Milliarde Bäume sollten es schon sein

Mehr als 50 Millionen Bäume sind bis heute gepflanzt worden, das haben sie Mitte Februar groß gefeiert. Nutzer können den aktuellen Stand auf Ecosia.org verfolgen, die Mitarbeiter sehen ihn auch an ihrer Bürowand. In der Fabriketage hängt eine Tafel mit einem gezeichneten Baum, dessen Krone Stück für Stück ausgemalt wird. Wenn sie voll ist, sind 100 Millionen Bäume erreicht. Am Ziel ist Kroll damit aber nicht. Eine Milliarde Bäume will er pflanzen. 80 Prozent seines Gewinns steckt Kroll in diese Mission.

Mit dem Erfolg kamen aber neue Fragen, auch von Mitarbeitern: Was würde passieren, wenn ihm, dem Gründer, etwas zustoßen sollte und seine Anteile verkauft werden müssten? Was, wenn ein Tech-Investor Unsummen bieten würde? Übernahmen sind in der IT-Branche an der Tagesordnung. Könnte er der Verlockung widerstehen? Hätte das Bäume-Business dann noch Bestand? Auf der Suche nach einer Antwort lernte er Armin Steuernagel kennen.

Der 28-Jährige, blond, schlank und selbst Gründer, stand ein paar Jahre zuvor vor dem gleichen Problem. Er produzierte Spielzeug und Kindersnacks und wollte nicht, dass die Leitlinien von Ökologie und Fairness, nach denen er handelte, jemals durch irgendjemanden aufgeweicht werden. Um das zu erreichen, müsste er sich von seinem Eigentum trennen und die Firmen in sich selbst gehörende Organisationen überführen, stellte er fest. Wie bei einer Stiftung. Nur dass ihm die klassische Lösung nicht gefiel. Zu komplex und unbeweglich. Also gründete er die Purpose Stiftung, eine schlank organisierte Dienstleistungsstiftung, die ihren Service beliebig vielen Firmen anbieten kann.

Unternehmern sollte es mehr um Verantwortung als Besitz gehen

Mit der Suchmaschine Ecosia funktioniert das Modell so: Während Christian Kroll 50 Prozent und ein Partner im Hintergrund 49 Prozent der Anteile als sogenannte Verantwortungseigentümer halten, besitzt die Purpose Stiftung ein Prozent. Dieser "Golden Share“, wie ihn Steuernagel nennt, dient als Sperrklausel: Nur mit der Zustimmung aller Gesellschafter darf Ecosia seit der Satzungsänderung Gewinne ausschütten oder verkauft werden – wozu es aber nie kommen wird. Die Purpose Stiftung ist verpflichtet, jeden Versuch abzulehnen.

Ist das eine neue Variante des Kommunismus? In dem das Recht am Eigentum eingeschränkt wird, weil man es nicht frei verkaufen darf? Armin Steuernagel kennt den Vorwurf, winkt aber gleich ab. "Verantwortungseigentum will ja gerade wirkliche Eigentümer erhalten, die im Unternehmen sind – wir nennen das den echten Kapitalismus.“

Zum Team seiner Purpose Stiftung gehören 14 Menschen. Das reiche hinten und vorne nicht, sagt er. "Wir sind völlig überfordert, weil wir jeden Tag neue Anfragen von Unternehmen bekommen, auch aus dem Ausland.“ Überall, so Steuernagel, suchen Unternehmer eine Lösung für ihre Nachfolge. Mehr als 50 Unternehmen in acht Ländern konnte er für sein Konzept nach eigener Aussage schon gewinnen. Dazu kommen renommierte Unterstützer wie Alnatura-Gründer Götz Rehn, der ehemalige Telekom-Vorstand Thomas Sattelberger oder der amerikanische Risikokapitalgeber Albert Wenger, die helfen sollen, die Idee bekannter zu machen. Politiker der Linken sind ebenso interessiert wie von der FDP, und bei Wirtschaftsminister Peter Altmaier hatte Armin Steuernagel zumindest schon mal einen Termin.

Eigentum verpflichtet - das vergessen viele

"Eigentum verpflichtet“ , steht im Grundgesetz. "Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.“ Bedeutet das, dass man sich von Eigentum auch trennen können muss? Christian Kroll sieht das so. Er hat deshalb auch festgelegt, dass jedes Prozent an seiner Firma nur noch einen Euro wert ist. Für 100 Euro wären also sämtliche Ecosia-Anteile zu haben. Und da sie nur noch von Menschen innerhalb der Firma gehalten werden dürfen, könnte im Zweifel jeder Mitarbeiter zum Inhaber aufsteigen, wenn Kroll nicht mehr will. Das soll sicherstellen, dass die Nachfolge auf Basis von Wissen und Fähigkeiten entschieden wird und nicht automatisch an einen Verwandten in seiner Familie fällt, der womöglich keinen Bezug zu Ecosia hat.

Birgit Weitemeyer, Professorin für Steuerrecht an der Bucerius Law School in Hamburg, steht dem Purpose-Modell des "Verantwortungseigentums“ skeptisch gegenüber. Sie hält "überlange Bindungen“, wie sie von Stiftungen und Stiftungsunternehmen geschaffen werden, grundsätzlich für fragwürdig. "Entscheidungen wie bei Ecosia, die nicht mehr rückgängig zu machen sind, erschweren es nachfolgenden Generationen, eigene Entscheidungen zu treffen“, sagt sie.

Gemeinwohl und Gewinn als Firmenziel

Florian Möslein sieht die Entwicklung positiver. Der Professor am Institut für Handels- und Wirtschaftsrecht der Uni Marburg beobachtet die Purpose Stiftung und Unternehmen wie Ecosia schon länger und sagt: "Wir brauchten in Deutschland mehr solcher Beispiele, die zeigen, wie Nachhaltigkeit in Unternehmen und in der Finanzbranche gelingen kann.“ Es mangele bislang an hybriden Firmen, die sowohl gemeinwohl als auch gewinnorientiert sind und ein Gegenmodell zur Gewinnmaximierung von Unternehmern aufzeigen, so Möslein.

Christian Kroll reizt es nicht, sein Startup schnell möglichst groß zu machen, um es an einen Investor zu verkaufen und auszusteigen. Er habe schon alles, was er zum Leben brauche, so Kroll. "Deutlich weniger als 100 000 Euro Jahresgehalt“ zahlt sich Kroll aus. Ob das auch ausreicht, wenn die Ansprüche in ein paar Jahren steigen? Vielleicht nicht, gibt er zu – aber dann ließe sich das Gehalt ja anpassen. Diese Möglichkeit der Gestaltung hat er weiterhin.

Ende August, kurz nach dem Notartermin, als er in der Strandbar saß mit seinem Frozen Yogurt, dachte er noch mal zurück. Er hätte alles beim Alten belassen und sich an das Versprechen halten können, nie zu verkaufen. Brauchte es die langen Überlegungen und Diskussionen, die Verträge? Ja, merkte er. Wie bei einer Partnerschaft, die schon lange besteht, aber durch eine Hochzeit noch mehr Verbindlichkeit gewinnt.

"Für mich gibt es gar nichts Wichtigeres als Bäume“, sagt er. Das treibt ihn an. Geld eher nicht.