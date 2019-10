Zur Zeit der Wende hing der Frieden am seidenen Faden. So zumindest empfindet es Egon Krenz, der als damaliger Staatsratsvorsitzender an den Hebeln der Macht saß. „Ich hatte schon Angst, dass etwas passieren könnte, nicht Angst, dass mir persönlich etwas passieren könnte, das war nicht die Frage, aber dass das hätte ausufern können, davor hatte ich schon Angst, ja." Als Antwort auf die Massenbewegungen der DDR-Bürger vor dreißig Jahren hatte das DDR-Regime die Wahl zwischen gewaltsamem Eingreifen und Untätigkeit. „Auch am 9. November hätte es die Alternative gegeben, die Sache zu verhindern, wenn beispielsweise sowjetische Panzer aufgefahren wären. Und damit hätten sie allen Grund dazu gehabt." Egon Krenz war erst kurz vor der Wende zum Staatsratsvorsitzenden der DDR gemacht worden, sein politischer Ziehvater, der langjährige Regierungschef Erich Honecker, hatte im Oktober 1989 das Amt an ihn abgegeben. Krenz' Wirken als Führungsfigur der DDR war nur von kurzer Dauer, doch auch dreißig Jahre später beschäftigen ihn die Ereignisse noch immer. "Ich denke, was ich versäumt habe, ist, dass wir den Bürgern der DDR reinen Wein eingeschenkt haben. Wir hätten 1989 sagen sollen, Ihr steht vor der Entscheidung: Entweder unser Land bleibt, oder es wird geschluckt. Und diese Konsequenz, muss ich ehrlich sagen, haben wir damals nicht so gesehen." Krenz durchlief eine lange SED Karriere. Im Zuge der juristischen Aufarbeitung nach der Wende wurde er wegen Totschlags und Mitverantwortung für das ostdeutsche Grenzregime verurteilt. Inzwischen hat sich Krenz in seinem neuen Leben im wiedervereinigten Deutschland eingerichtet. Zu den jüngsten Erfolgen der AfD im Osten der Republik sagt er: "Es gibt bei allen Kränkungen, die den Bürgern der DDR zugefügt worden sind durch die Wiedervereinigungspolitik, bei allen Dingen gibt es dennoch keinen Grund, die AfD zu wählen". Der inzwischen 82-Jährige hat diverse Bücher veröffentlicht, in denen er die damaligen Ereignisse aus seiner Sicht schildert.