von Max Seidenfaden Seit ihrer ersten Kreuzfahrt 1992 ist die Amerikanerin Angelyn Burk Fan von Seereisen. Dass sie ihren Lebensabend einmal durchweg auf Kreuzfahrtschiffen verbringt, hätte sie sich auch nicht träumen lassen. Schuld daran sind aber vor allem die Grundstückspreise.

Vielleicht war es ein Erlebnis vor neun Jahren, das die Zukunft von Angelyn Burk und ihrem Ehemann Richard prägte. Als das Paar mitsamt den Kindern aus Portland in Texas zurück nach Seattle im Nordwesten der USA zog, geschah das Unglück. Der Umzugstransporter brannte aus, sämtliches Hab und Gut war verloren. "Das war der Moment, von dem an wir nur noch das Minimum an Sachen hatten. Das Unglück hat unser Leben entrümpelt", erinnert sich Richard Burk. Er und seine Frau sind Minimalisten, die Großes vorhaben.

Mit nur 53 Jahren gab Angelyn Burk Ende vergangenen Jahres ihren Job als Buchhalterin endgültig auf und ging in Rente. Richard, zwei Jahre jünger und Programmierer, hing das Berufsleben Ende März endgültig an den Nagel. Dort soll zukünftig auch das Leben an Land hängen, denn der Plan der beiden sieht vor, dass sie ihren Ruhestand auf den Kreuzfahrtschiffen der Welt verbringen.

Unüberlegt ist das nicht: Anfang vergangenen Jahres träumte Angelyn bereits davon, ihren Ruhestand auf Kreuzfahrtschiffen zu verleben. Als sie dann zum Taschenrechner griff, stellte sie fest, dass das sogar günstiger sein könnte als das Leben an Land. Die steigenden Kosten für das Haus in Seattle frustrierte das Ehepaar zuletzt immer mehr. Über 3300 Euro zahlten sie monatlich für das Haus inklusive Nebenkosten – Essen, Benzinkosten oder auch alltägliche Kosten wie den Kinobesuch nicht eingerechnet. "Wir haben ausgerechnet, dass 95 Euro am Tag für uns gemeinsam reichen, um ein vernünftiges Leben zu führen", erklärte Richard Burk gegenüber der "Washington Post" – und sie damit deutlich günstiger als an Land leben würden. Für Angelyn gibt es nur Vorteile bei dem Kreuzfahrt-Rentenplan. "Der Preis ist der Preis, es gibt keine versteckten Kosten", so die 53-Jährige. Die Rente auf den Weltmeeren zu verbringen sei einfach deutlich günstiger.

Kreuzfahrten nur mit dem Rucksack

Bereits seit Mai vergangenen Jahres sind die beiden ohne festen Wohnsitz, drei der fünf Kinder im Alter zwischen 21 und 28 Jahren wohnen noch im Haus der Familie in Seattle und begleichen die Hypothek. Angelyn und Richard gingen seitdem immer wieder auf Kreuzfahrten: eine neuntägige Fahrt von Miami auf die Bahamas, eine siebentägige Fahrt von Kalifornien an die mexikanische Riviera oder auch ein 21-tägiger Trip von Florida durch den Panama-Kanal bis nach Vancouver standen im vergangenen Jahr auf dem Programm. Immer mit dabei: so wenig Gepäck wie möglich. Die 21-tägige Kreuzfahrt traten beide nur jeweils mit einem Rucksack an, ihre Kleidung wuschen sie im Waschbecken. Mussten sie zwischen den Kreuzfahrten wieder an Land, verbrachten sie die Zeit bei Familie oder Freunden, gelegentlich auch in Airbnbs, die sie mit den Bonuspunkten ihrer Kreditkarte zahlten.

Was sich eventuell leicht anhört, bedeutet für die Burks aber auch Stress. "Wir sind eigentlich andauernd online und suchen nach den günstigsten Preisen bei den Kreuzfahrtunternehmen und welche Reisen im Angebot sind", sagt Angelyn Burk. Gerade die Schiffe des Unternehmens Holland America haben es den beiden wegen der Musik- und Unterhaltungsangebote an Bord angetan. Es sei kein einfacher Weg, sein Leben zu führen, aber der Stress lohne sich. "Es ist, als wäre man Zuhause. Wir haben ein tolles Wohnzimmer, ein wunderbares Esszimmer und den Whirlpool muss man auch nie selbst warten", so die 53-Jährige. Durch die vielen Fahrten mit den Kreuzfahrtunternehmen sind sie bei einigen auch schon in die Bonusprogramme aufgestiegen, bei denen sie weitere Rabatte für ihre Reisen bekommen.

Kreuzfahrten: Erstes Schiff auf dem man fest wohnen kann, sticht in See

Das Konzept seinen Lebensabend auf einem Kreuzfahrtschiff zu verbringen, ist nicht ganz neu. Im April berichtete die "New York Times" über eine Gruppe Menschen, die meisten von ihnen in Rente, die sich selbst die "Cult Cruisers" nennen. Ihr Ziel ist es, so gut wie nie mehr festes Land unter den Füßen zu haben und von Kreuzfahrt zu Kreuzfahrt zu leben. In einer Umfrage der Seite "Cruise Critics" aus dem Jahr 2017 bekundeten 59 Prozent der 3100 befragten Personen ein großes Interesse daran, ihre Rente nur auf Kreuzfahrtschiffen zu verbringen. Für weitere 27 Prozent war die Entscheidung abhängig vom Preis. "Das Ziel ist sicherlich ehrgeizig", erklärte "Cruise Critics"-Chefredakteurin Colleen McDaniel gegenüber "CNN". Sie würde von vielen Kreuzfahrtgästen jedoch hören, dass die Rente auf einem Schiff etwas wäre, was sie sich vorstellen können.

Das Interesse wurde mittlerweile auch bei den Unternehmen wahrgenommen. 2024 sticht die "MV Narrative" erstmals in See. Das Kreuzfahrtschiff verfügt über 547 kaufbare Wohneinheiten, die zwischen 950.000 und sieben Millionen Euro kosten. Die Wohnungen haben bis zu vier Schlafzimmer, das Schiff verfügt über 20 Restaurants und Bars, die Bibliothek an Bord über 10.000 Bücher. Auch Mieten für zwölf oder 24 Jahre sind möglich, hier startet der Preis bei 470.000 Euro. Hinzu kommt noch eine jährliche Lebenspauschale, deren Höhe abhängig von der Größe der Wohnung ist. Sie liegt zwischen 56.000 und 175.000 Euro. Was teuer klingt, stößt auf viel Interesse: Experten gehen davon aus, dass bis Ende des Jahres alle Wohnungen auf dem Schiff verkauft sind. Bei den Fahrten haben die zukünftigen Kunden dann auch ein Mitspracherecht. An mehreren Tagen im Monat dürfen sie bestimmen, welche Häfen angelaufen werden sollen.

In Kürze wollen die Burks das Haus und das Auto in Seattle endgültig verkaufen – der durchschnittliche Preis für Häuser in Seattle liegt laut dem Immobilienportal Redfin für die Boomregion mittlerweile bei rund 850.000 Euro, Tendenz steigend. Bekommt das Paar die Summe für das Haus und bleibt bei seinen Ausgaben von 95 Euro am Tag, könnte es damit alleine rund 295 Monate oder fast 25 Jahre auf hoher See verbringen. Bis Juli wollen beide noch in Seattle bleiben, in Kürze wird das vierte Enkelkind auf die Welt kommen und einer der Söhne steht vor seinem Abschluss an der University of Washington. Im Anschluss aber geht es neun Monate über die Weltmeere. Im Sommer wartet unter anderem eine 50-tägige Rundreise durch Europa, im Herbst eine 108-tägige Fahrt nach Australien auf die beiden Frührentner.

Quellen: Washington Post, New York Times, CNN, Redfin