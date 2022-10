Sehen Sie im Video: Ungewöhnliche Aktion – auf dieser Farm können Sie Kürbisse durch eine Kanone schießen.

























Schießen mal anders:





Ross McGowan besitzt eine Kanone, mit der er Kürbisse quer über das Feld seiner Familie schießen kann.





Der 24-jährige züchtet auf der Farm pro Jahr um die 200.000 Kürbisse.





Wer Lust hat, die Kürbisse selbst über das Feld zu schießen, kann sich selber an der Kanone probieren.





Während der Halloween-Saison kann jeder der möchte, für ungefähr 2,80 Euro einen Kürbis über das Feld schießen.





Geschossen wird nicht einfach über das Feld:





Die Familie stellt Skelette und andere Gruselfiguren auf, welche die Besucher treffen müssen.





Doch wie funktioniert die Kanone eigentlich?





„Die Kanone wird durch Luft betrieben, wodurch sie einen 50 cm großen Kürbis bis zu 182 Meter weit über das Feld katapultieren kann.“ Ross gegenüber SWNS





Ähnliche Kanonen stehen ebenfalls auf Kürbisfarmen in den USA.





Zuerst will Ross eine solche Kanone aus den USA bestellen, diese wäre aber zu teuer gewesen.





Also lässt der Brite die Kanone speziell nach seinen Wünschen anfertigen.





Besonders im Oktober zieht die Farm durch die Attraktion viele Besucher an – und begeistert mit ihrer Kürbis-Kanone.





