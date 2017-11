Eine tote Person bei Brand in der Asylunterkunft Oberfranken

Bamberg - Bei einem Brand in der zentralen Aufnahmeeinrichtung Oberfranken für Asylbewerber in Bamberg ist am frühen Morgen ein Mensch ums Leben gekommen. Die Einsatzkräfte hätten eine leblose Person in einer Wohnung gefunden, sagte ein Polizeisprecher. 14 Personen wurden bei dem Feuer verletzt, sechs Menschen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die übrigen Bewohner des betroffenen Gebäudetraktes wurden in anderen, leerstehenden Wohnungen auf dem Gelände untergebracht. Die Brandursache ist bisher unklar.