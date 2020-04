Helgoland ist schön - und bei gutem Wetter noch schöner. Doch leider können sich in Zeiten von Corona viel weniger Menschen darüber freuen. Seit rund zwei Wochen dürfen Fremde nicht mehr ohne guten Grund nach Helgoland kommen. Die rund 1500 Insulaner bleiben weitgehend unter sich. Auf dem Fährschiff Helgoland fahren am Dienstag nur einige Dutzende Fahrgäste mit. In normalen Zeiten wären es Hunderte. Polizist Lars Carstens passt auf, dass nur derjenige auf die Insel kommt, der das auch darf: "Also im Moment dürfen nur Personen nach Helgoland, die hier einen Erstwohnsitz haben, bzw. auch Personen, die systemrelevant sind, die also für die Versorgung der Insel mit erforderlich sind." Dort, wo sich normalerweise die Touristen drängeln, herrscht gähnende Leere. Der Bürgermeister der Gemeinde, Jörg Singer, sorgt sich natürlich um die möglichen finanziellen Auswirkungen der aktuellen Sperrungen. Der Tourismus sei auf "Fullstop", diverse Baumaßnahmen lägen auf Eis. "Wir hätten jetzt 40.000 Menschen, Urlauber gehabt, die zu uns gekommen wären. Und das tut richtig weh. Wir kommen ja aus dem Winter, und der Winter ist etwas ruhiger. Also ich glaube, wir halten das vielleicht sechs bis acht Wochen aus. Also wir denken über Vorwärtsstrategien nach, sanfter Urlaubstourismus, und hoffen, dass wir im Mai dann wieder uns mehr für die Festländer öffnen können." Die Insulaner, die nicht vom Tourismus leben müssen, können der derzeitigen Situation auch positive Seiten abgewinnen: "Wir sind ja auch froh, dass wir diese Corona-Geschichte da nicht haben, da muss ich immer wieder darauf hinweisen, weil ja auch normalerweise keine Gäste kommen, selbst das Fernsehen nicht. Ansonsten finde ich es entspannt." Nach Angaben auf der offiziellen Internetseite von Helgoland besuchen pro Jahr rund 350.000 Gäste die Insel mit ihrer eindrucksvollen, etwa 60 Meter aus dem Meer ragenden Steilküste samt vorgelagerter Düne. In diesem Jahr werden es wohl weniger werden.