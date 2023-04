Im Tierpark Hagenbeck in Hamburg herscht große Freude über das erste Eisbären-Baby seit mehr als 20 Jahren. Es ist schon Ende 2022 geboren worden, verbrachte die ersten Lebensmonate jedoch mit seiner Mutter in der Geburtshöhle der beiden.

Große Freude im Tierpark Hagenbeck in Hamburg: Wie der Zoo am Donnerstag mitteilte, brachte Eisbärin Victoria am 19. Dezember 2022 ein Junges zur Welt. Die Geburt des noch namenlosen Bärenbabys bezeichnete der Zoo in der Mitteilung als "kleine Sensation". Die frischgebackene Mutter war 2002 selbst das letzte Eisbärenjunge, das bei Hagenbeck zur Welt kam. Über das Geschlecht machte der Tierpark keine Angaben.

"Für Hagenbeck ist dieser Nachwuchs in zweiter Generation ein enormer Zuchterfolg und der Beweis dafür, dass sich unsere Zuchtbemühungen um diese bedrohte Tierart auszahlen", wird Hagenbecks Zoologischer Direktor Guido Westhoff zitiert.

Eisbären verbrachten die letzten Monate ungestört in ihrer Höhle

Die ersten Monate verbrachten Mutter- und Jungtier dem Tierpark zufolge ungestört in ihrer Höhle. Gerade die ersten Tage seien bei neugeborenen Eisbären kritisch, hieß es. Die Tiere kommen fast nackt, blind und taub zur Welt und wiegen nur rund 900 Gramm. Tierpfleger und Tierärzte können das Verhalten und den Zustand der Bären via Kamera überwachen. Erst vor Kurzem hätte das Personal erstmals Kontakt aufgenommen. "Der erste Eindruck vom Jungtier ist durchweg positiv, es wirkt gesund, munter und aufgeweckt", so Westhoff.

Wann der Nachwuchs live für Besucher zu sehen sein wird, steht im Moment noch nicht fest. In Kürze soll aber ein Monitor am Eisbärgehege die Möglichkeit für erste Eindrücke bieten. Auf seinen Papa muss der kleine Bär jedoch verzichten. Eisbärenmann Kap wird Hagenbeck verlassen, um Victoria und ihrem Jungen mehr Platz zu bieten.

Quelle:Hagenbeck

