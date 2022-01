Sie saß hinter der Spielerbank und sah einen verdächtigen Punkt auf dem Hinterkopf des Team-Betreuers. Zum Dank für ihr scharfes Auge und ihre schnelle Reaktion erhielt ein Eishockey-Fan nun ein Medizin-Stipendium.

Es gibt für Eishockeyteams Angenehmeres als gegnerische Fans, die hinter der Spielerbank sitzen und an der Plexiglasscheibe rütteln. Doch für Brian Hamilton, Betreuer des NHL-Profiteams Vancouver Canucks, wurde ein solcher Zuschauer zum medizinischen Glücksfall.

Beim Auswärtsspiel in Seattle am 23. Oktober klopfte Nadia Popovici so lange gegen die Scheibe, bis Hamilton sich zu ihr umdrehte. Durch die Abgrenzung zeigte die junge Frau ihm eine Nachricht, die sie in ihr Handy getippt hatte. Von ihrem Platz in der ersten Reihe hatte sie einen verdächtigen Punkt auf Hamiltons Hinterkopf entdeckt – und riet ihm, diesen beim Arzt checken zu lassen.

Hamilton, der für die Ausrüstung der Canucks-Spieler zuständig ist, folgte dem Rat und tatsächlich: der Punkt stellte sich als bösartiges Melanom heraus, eine Art von Hautkrebs, den sich Hamilton umgehend entfernen ließ.

Dank an den Schutzengel

Um sich bei der unbekannten Zuschauerin zu bedanken, postete Hamilton einen Suchauftrag in den sozialen Netzwerken, in dem er die Geschichte teilte. "Ich versuche, eine sehr spezielle Person zu finden und ich brauche die Hilfe der Hockey-Community", schrieb Hamilton. "An diese Frau, die ich zu finden versuche, du hast mein Leben verändert, und jetzt möchte ich dich finden, um dir SO VIELEN DANK zu sagen."

Rechtzeitig zum nächsten Auswärtsspiel der Canucks in Seattle am Neujahrstag fand der Aufruf den Weg zu Popovicis Mutter. Sie besitzt eine Dauerkarte für den Platz, auf dem ihre Tochter an jenem Abend saß und erinnerte sich nun an den Vorfall. "Sie wird heute Abend bei dem Spiel auf denselben Plätzen sitzen. Sie wird so glücklich und aufgeregt sein, wenn sie erfährt, dass er untersucht wurde! Was für wunderbare Neuigkeiten!!!! Sie wurde gerade an mehreren medizinischen Fakultäten angenommen!"

Und so kam es für alle Seiten zum Happy End. Betreuer Hamilton bedankte sich in den Katakomben mit einer innigen Umarmung bei seinem Schutzengel und hatte auch für sie eine Überraschung parat. Zusammen mit den Seattle Kraken spendierten seine Canucks Popivici ein Stipendium über 10.000 US-Dollar für ihr Medizin-Studium.

Quellen: CNN / Vancouver Canucks (Twitter)