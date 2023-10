Der Elbtunnel war am Donnerstagmorgen zeitweise in beide Richtungen gesperrt, wurden aber bald wieder freigegeben

Auf der A7 in Hamburg sind am Vormittag zwei Autos nach einem Verkehrsunfall im Elbtunnel in Brand geraten. Der Elbtunnel war daraufhin für längere Zeit voll gesperrt. Mittlerweile läuft der Verkehr wieder.

Im Hamburger Elbtunnel sind nach einem Unfall zwei Autos komplett ausgebrannt. Sechs Menschen wurden der Feuerwehr zufolge mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht, 53 Menschen wurden zudem von der Feuerwehr aus dem Tunnel geholt.

Elbtunnel wieder freigegeben

Insgesamt waren drei Wagen mit sieben Insassen an dem Unfall in der ersten Röhre des Elbtunnels in Richtung Norden beteiligt. Dabei habe es sich wahrscheinlich um einen Auffahrunfall gehandelt, sagte eine Polizeisprecherin. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß waren zwei der Fahrzeuge in Brand geraten, die Ursache dafür war zunächst unklar.

Der Elbtunnel war am Donnerstagmorgen zeitweise in beide Richtungen gesperrt, die zwei Röhren in den Süden und die nicht betroffene Röhre in Richtung Norden wurden aber bald wieder freigegeben.