Erschreckender Moment: Ein Elefant rennt wütend auf einen Jeep zu.





Das Video, veröffentlicht von der indischen Verwaltungsbeamtin Supriya Sahu, zeigt einen Dickhäuter, der laut trompetend einen Safari-Jeep verfolgt. Dieser ist voll besetzt mit Touristen.





Der Fahrer des Fahrzeuges fährt unverzüglich rückwärts, bis der Elefant aufgibt und in die Wildnis verschwindet.





Daraufhin seufzen die Touristen erleichtert auf.





Das kurze Video hat bereits 370.000 Aufrufe auf Twitter. Die Internetnutzer sind schockiert über die Aufnahme – loben aber die Reaktion des Fahrers.





Andere schreiben wiederrum, dass das Eindringen in das Territorium dieser Tiere zu solchen Situationen führen könne.





„Das Eindringen in das Territorium der Tiere führt immer zu solchen Situationen, die tödlich sein können. Warum kann man sie nicht in Ruhe lassen, da sie nicht in das Territorium der Menschen eindringen, aber wir tun es immer. Die Tiere sind immer freundlich mit der einheimischen Bevölkerung, die ihre Grenzen kennt.“ – Kommentar eines Nutzers





Das Video soll im Kabini Nationalpark, im Süden Indiens aufgenommen worden sein.

