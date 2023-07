Eltern telefonieren am Bahnsteig – während der Zug mit ihrer einjährigen Tochter an Bord wegfährt

von Jacqueline Haddadian Am Münchner Hauptbahnhof ist es am Dienstag zu dramatischen Szenen gekommen: Um kurz zu telefonieren, steigt ein Paar aus einem Zug. Kurz darauf setzt sich dieser ohne sie, aber dafür mit ihrer einjährigen Tochter, in Bewegung.

Es ist der Albtraum aller Eltern: Ein ukrainisches Paar war am Dienstag mit der Bahn auf dem Weg nach Prag. Am Münchner Hauptbahnhof steigt es aus dem Zug, um kurz zu telefonieren. Während es noch am Bahnsteig steht, schließen sich die Bahntüren und der Zug rollt los – ohne die beiden, aber dafür mit ihrer einjährigen Tochter an Bord. Das geht aus einer Pressemitteilung der Bundespolizei hervor.

Das Paar meldete sich gegen 14:50 Uhr bei der Münchner Bundespolizei am Hauptbahnhof. Die Bundespolizei verständigte daraufhin einen Zugbegleiter der Länderbahn, um nach dem einjährigen Mädchen in ihrem Kinderwagen zu sehen. Ebeneso nahm sich ein ebenfalls im Zug reisender Beamter des Polizeipräsidiums München des Kindes und der Gepäcks der Familie an. Da der nächste Halt des Zuges für 15:08 Uhr in Freising geplant war, schickten die Beamten eine Streife los, um das Kind vor Ort in Empfang zu nehmen.

Am nächsten Halt abgefangen: Eltern und Kind in München wiedervereint

Am Freisinger Bahnhof nahmen die Bundespolizisten die Einjährige und das Gepäck der Familie an sich und fuhren es zurück nach München – wo das Kind der erleichterten Mutter übergeben werden konnte. Wiedervereint setzten Mutter, Vater und Tochter am späten Nachmittag ihre Reise nach Prag fort. Von der ganzen Aufregung, der Fahrt im Polizeiauto und der abenteuerlichen Bahnreise werden die Eltern ihrer Tochter wahrscheinlich später noch öfter erzählen.

